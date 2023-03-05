Валовая прибыль от торговли сырьевыми товарами в 2022 году достигла рекордных $115 млрд

В прошлом году компании, занятые торговлей сырьевыми товарами, получили валовую прибыль в рекордные $115 млрд с ростом на 60%. Это стало следствием связанной с боевыми действиями на Украине необыкновенной волатильностью цен на биржевые товары, в первую очередь на энергоносители. Такие данные, как сообщает Financial Times, содержатся в исследовании консалтинговой компании Oliver Wyman.

«С точки зрения трейдеров, минувший год был своего рода идеальным штормом для всех товаров, а волатильность — тот источник живительной силы для трейдеров, который необходим им для того чтобы, собственно, торговать»,— цитирует газета Эрнста Франкля, одного из авторов доклада и партнера фирмы.

Наибольшие преимущества из ситуации на рынке извлекли крупные независимые трейдеры, такие как Trafigura, Vitol и Glencore. Так, англо-швейцарский трейдер Glencore отчитался о получении в прошлом году чистой прибыли в $17,3 млрд, то есть об утроении этого показателя по сравнению с 2021-м. В свою очередь, чистая прибыль Trafigura по итогам финансового года, закончившегося в сентябре 2022-го, составила $7 млрд. Это больше суммарной чистой прибыли компании за предыдущие четыре года. Финансовые игроки, такие как хедж-фонды, тоже извлекли максимум из ситуации. На торговых операциях они заработали около $12 млрд против менее чем $3 млрд годом ранее.

Как отмечают в Oliver Wyman, события на Украине были не единственной причиной столь значительного роста доходов. По словам еще одного партнера компании, Адама Перкинса, свою роль сыграл и рост спроса на сырьевые товары, ставший следствием роста мировой экономики и восстановления экономической активности.

Андрей Келекеев