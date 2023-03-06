«Сочи» как заменили

В первом официальном матче чемпионата России под руководством назначенного зимой его главным тренером Курбана Бердыева «Сочи», находившийся перед рестартом первенства в нижней части турнирной таблицы, обыграл — 2:0 — дома одного из претендентов на награды ЦСКА, не позволив ему подобраться к тройке лидеров. Зато к ней почти вплотную приблизилось «Динамо», которое в заключительный день 18-го, первого после зимнего перерыва тура дожало в концовке на своем поле — 1:0 — «Крылья Советов».

В сочинском матче жутко интересно было наблюдать за наставником хозяев Курбаном Бердыевым. Вернувшийся зимой в отечественную футбольную элиту мэтр смотрел на поле таким суровым взглядом, что у того, кто не помнит стилистику этого тренера, могло возникнуть ощущение, словно творящееся на нем не вызывает у него ничего, кроме боли, которую, тем не менее, надо терпеть. А «Сочи» между тем был не так уж плох, по крайней мере, если говорить о плотности игры. Прежде, до Бердыева, податливый, как кусок растопленного масла, сейчас он толково портил армейскую игру. И это ЦСКА в первой половине матча, в целом жутко скучной, прошелся по краю обрыва.

Концовка тайма выдалась занимательной — и исключительно благодаря атакам «Сочи». Однажды ЦСКА спас арбитр Владислав Безбородов. Находясь перед своими воротами и пытаясь опередить в борьбе за мяч Владислава Сарвели, от души замахнувшийся ногой армейский защитник Виллиан Роша в мяч-то как раз не попал, а попал в бедро сочинцу, чьи длившиеся пару минут страдания после такого сюрприза не смотрелись чересчур уж театральными. Безбородов, однако, изучив видеоповтор, ЦСКА пощадил. А затем чуть ли не с линии вратарской мяч подправлял другой сочинский футболист Сергей Терехов. В этом эпизоде беду от гостей отвела никуда не пропадающая с годами феноменальная реакция голкипера Игоря Акинфеева.

Расплата за упущенные возможности едва не настигла «Сочи» в середине второго тайма. После стандарта Мойзес отлично сыграл на добивании, успел как следует отпраздновать свою удачу, но — лишь чтобы через полминуты узнать, что вывести вперед ЦСКА ему не удалось из-за еле заметного «вне игры».

И тут же чудом уцелевшие сочинцы сочинили чрезвычайно симпатичный выпад. Под занавес его Артур Юсупов вырезал тонкий — верхом, но безумно мягкий, аккуратно облетающий всех защитников — пас Луке Джорджевичу, который правильно подстроился под него и вогнал мяч в сетку. А вскоре фланговая атака «Сочи» вылилась в серию рикошетов. В результате мяч снова достался Джорджевичу, который снова не промахнулся. И в этом убившем ЦСКА взрыве невозможно было не разглядеть руку нового сочинского тренера. И Джорджевич, и участвовавший в обеих голевых комбинациях Никита Бурмистров — это ведь были игроки, только что вышедшие на замену.

ЦСКА, таким образом, не сумел использовать субботние срывы составляющих вместе с бесспорным лидером «Зенитом» топ-тройку чемпионата клубов — «Спартака», разошедшегося миром с «Уралом», и «Ростова», уступившего «Локомотиву» с разбушевавшимся автором хет-трика Артемом Дзюбой, и остался в отдалении от «медальной зоны». Зато их использовала другая столичная команда.

«Динамо» провело в этом туре очень сложный матч против команды, с которой после возобновления сезона пересеклось в третий раз подряд. Два предыдущих столкновения случились в четвертьфинальной стадии «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России и обернулись в пользу «Крыльев Советов». «Крылья» и в столкновении уже в рамках чемпионата давали поводы думать, что готовы снова насолить динамовцам. Те, по крайней мере, половину первого тайма выглядели так, будто бы только что прилетели с долгих и ленивых пляжных каникул, во время которых к мячу не притрагивались: робость, неоправданные откаты всем составом назад, потери. На этом отрезке откровенной динамовской слабости гости были хороши и дважды поразили чужие ворота. Но оба гола аннулировал VAR: в первом случае — из-за очевидного офсайда, во втором — из-за довольно неочевидной игры рукой у Бенхамина Гарре.

Во втором тайме жестокость современных видеотехнологий прочувствовало и пришедшее в себя и заигравшее недурно, с искрой «Динамо». И оно лишилось на первый взгляд совершенно честного гола: фол Роберто Фернандеса, положившего руку на спину соперника, и в самом деле можно было разглядеть исключительно на экране монитора.

Дележ очков в этом матче был уже близок, но все же не случился. Пошло компенсированное время, когда динамовцы зажали «Крылья» в их штрафной, а с виду не слишком опасный навес своими скидками конвертировали в страшную угрозу Муми Нгамалё и Дмитрий Скопинцев. Угрозой смертельной она предстала, когда выяснилось, что рядом с Константином Тюкавиным, которому отпасовал Скопинцев, отчего-то нет никого, хотя до ворот — полдюжины метров. Так «Динамо» подобралось к замыкающему тройку «Ростову» практически вплотную, на расстояние в три очка.

Матч «Краснодара» с «Торпедо» обратил на себя внимание по трем причинам. Первой был казавшийся внешне даже не полупустым, а пустым абсолютно стадион хозяев, которые давно заработали репутацию команды, не имеющей никаких проблем с посещаемостью, в том числе в матчах с неказистыми соперниками: «РБ Спорт» насчитал на трибунах 35-тысячника примерно 7 тыс. человек. И эта картина заставляла в сотый раз по ходу сезона вспомнить о том, что с весенней его части система Fan ID используется на всех аренах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вторая причина заключалась в игре «Торпедо». Аутсайдер, встречаясь в гостях с клубом с амбициями, выцарапал седьмое очко в первенстве, добыв ничью — 2:2 — благодаря не только незадачливости оппонентов (краснодарцы не реализовали кучу верных шансов, а однажды их гол отменил VAR, зафиксировавший игру рукой у Мозеса Кобнана), но и собственному упрямству. Оно из торпедовцев било через край.

Наконец, причина номер три — тот гол, которым «Торпедо» в концовке вырвало свой драгоценный, учитывая его общие показатели, балл. Он оказался на счету вышедшего на поле во втором тайме Игоря Лебеденко, который открыл профессиональную карьеру — в том же клубе — еще на заре века. Забил краснодарцам Лебеденко в возрасте 39 лет и 282 дней. И старше автора гола в истории РПЛ не было. Прежний рекордсмен — форвард «Сатурна» Сергей Наталушко — отправил в 2000 году мяч в ворота «Локомотива», будучи на месяц с небольшим моложе.

Алексей Доспехов