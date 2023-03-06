К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник заботы и любви к ближнему

Уважаемые друзья!

6 марта — 14-го числа еврейского месяца Адар иудеи по всему миру отмечают самый яркий и красочный праздник — Пурим! В этот день принято устраивать торжественную трапезу, поднимать бокалы и говорить «Лехаим!», дарить друзьям вкусные подарки, обязательно помогать нуждающимся, а также слушать Свиток Эстер, где подробно описаны множественные перипетии истории спасения еврейской диаспоры от козней коварного царедворца Амана в IV веке до н. э. в Персидском царстве.

Как сказано в Талмуде, уже с начала месяца Адар принято приумножать радость. Согласно одному из объяснений, эта традиция связана еще со временем Исхода из Египта: задолго до событий Свитка Эстер в Адаре исполняли заповедь шкалим, то есть жертвовали все необходимое для строительства переносного Храма. Народ с настолько большим усердием отдавал все, что могло для этого потребоваться, что Моисей повелел ему остановиться. Исходя из этого примера мудрецы учат, что те заповеди Всевышнего, которые были приняты людьми с радостью, и дальше будут исполняться только с радостью.

Царица Эстер и ее воспитатель Мордехай, спасая еврейский народ от жестокого замысла Амана, решали вдвоем непростую, в некотором смысле дипломатическую задачу, которая требовала от них духовной стойкости, силы характера, решимости. Для них было невозможно вывести народ из изгнания обратно в Израиль, заново построить разрушенный вавилонянами Храм — так неужели было возможно спасти тысячи человек, расселенных по всей персидской империи, от гибели? Оказалось, что это можно было сделать, первым делом поверив в собственные силы: один решительный шаг Эстер запустил такую цепочку событий, которая смогла обойти чины, приказы и злые намерения. Получив признание царя, Мордехай защитил евреев в рамках той же системы законов, которая еще день назад диктовала уничтожение всех иудеев.

В завершении Свитка Эстер мы читаем, что «настала для иудеев пора света, радости, веселья и почета». В чем же заключается радость, если не наступило полного освобождения? Во что же преобразовалась заповедь шкалим о пожертвованиях для Храма, когда самого Храма уже не было? Если говорить современным языком, то данная заповедь стала жизненным принципом, ведь только благодаря личному вкладу абсолютно каждого члена общины возможно продолжение духовной жизни и совместное служение Творцу. Заповеди Пурима о подарках друзьям и о заботе о малоимущих напоминают нам, что мы едины, что мы сохраняем жизнь не только ради ее безусловной ценности, но и ради нашего мировоззрения и что это возможно, только если мы думаем не исключительно о себе, но в большей степени о наших ближних. Как учил величайший мудрец Торы Гилель: «Если я только для себя, то что я?» История Пурима дает нам жизненный урок о том, насколько важно суметь в нужный момент подумать об окружающих и быть готовым ради них пойти на самые серьезные шаги.

Уважаемые друзья, я поздравляю вас всех с праздником и желаю, чтобы ваши родные и близкие люди оказывали вам должное внимание не только по специальному поводу, но и каждый день и чтобы вы всегда находили в себе силы и желание приумножать полученную доброту и заботу. Пусть Всевышний ниспошлет вам множество благословений, много радости и веселья!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России