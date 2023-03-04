России отказали в участии в крупной продовольственной выставке в Таиланде

Немецкая Koelnmesse отказала компаниям из России в участии в таиландской международной выставке THAIFEX — Anuga Asia 2023, запланированной на конец мая. Планировалось, что от России примут участие предприятия пищевой отрасли и потенциальные инвесторы.

Выставку проводят Департамент по продвижению международной торговли и торговая палата Таиланда. Сингапурский филиал Koelnmesse — соорганизатор выставки в нынешнем году.

«В соответствии с мерами и требованиями правительства Германии мы приостанавливаем сотрудничество с российскими экспонентами на наших выставках до дальнейшего уведомления»,— говорится в ответе Koelnmesse на заявку российских участников.

Торговый представитель РФ в Таиланде Юрий Лыжин сообщил «РИА Новости», что российская сторона относится к отказу как к недоразумению. В Таиланд уже направлено обращение по этому вопросу.

«Это выставка, которую ежегодно проводят официальные организации Королевства Таиланд по продвижению торговли. Это таиландское мероприятие, проходящее на территории Таиланда. Совершенно непонятно, причем здесь меры и требования правительства Германии»,— заявил господин Лужин.

THAIFEX — Anuga Asia — ежегодная выставка продуктов питания и напитков. В 2023 году она пройдет с 23 по 27 мая в Бангкоке. На выставке будет представлено более 2 тыс. экспонатов из 120 стран. Также на мероприятии планируются обзор инноваций в сфере общественного питания, выступления экспертов и конкурсы шеф-поваров.

Лусине Баласян