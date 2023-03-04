Умер итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который вывез из СССР рукопись романа «Доктор Живаго»

Итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который в 1956 году вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», умер в возрасте 100 лет, сообщила l'Adige. По данным газеты, журналист скончался в своем доме в Сан-Мартино-аль-Чимино.

Господин Д'Анджело прибыл в Москву в 1956 году для работы на радио. Он посетил Бориса Пастернака в Переделкино и попросил разрешения на издание романа в Италии. Писатель, которому тогда отказывали советские издательства, согласился. В ноябре 1957 года «Доктор Живаго» был издан на итальянском языке. В 1958 году Борис Пастернак получил за роман Нобелевскую премию по литературе.