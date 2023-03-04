Умер сыгравший в «Спасти рядового Райана» актер Том Сайзмор

Американский актер Том Сайзмор умер в возрасте 61 года, сообщил CNN его представитель. 19 февраля актер потерял сознание из-за аневризмы головного мозга, вызванной инсультом, и впал в кому. Он «мирно скончался во сне в больнице» вчера, 3 марта, в окружении семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Сайзмор

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Том Сайзмор

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Том Сайзмор начал карьеру в конце 1980-х, на его счету более 200 ролей в кино и сериалах. В числе наиболее известных проектов с его участием — «На расстоянии удара» (1993 год), «Схватка» (1995), «Спасти рядового Райана» (1998), «Красная планета» (2000), «Черный ястреб» (2001), «Страх как он есть» (2006), «Ледяной адреналин» (2007), «Схватка в небе» (2008), «Истец дьявола» (2011), «Отряд героев» (2012), «Посторонний» (2015), «Крейсер» (2016), «Люцифер» (2016–2021), «Скорость убивает» (2018), «Кобра Кай» (2018–2023), «Игры судьбы» (2019).

Лаура Кеффер