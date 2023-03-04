Главные новости к утру 4 марта

Размещение в отелях Крыма весной обходится туристам в среднем на 30–40% дешевле, чем годом ранее, узнал «Ъ». Это сделало полуостров самым доступным из внутренних курортных направлений.

Самостоятельно публикующие свои произведения на самиздат-платформах в интернете писатели зарабатывают в среднем 50–70 тыс. руб. в месяц, узнал «Ъ». Около 68% независимых авторов получают ежемесяный доход от опубликованных ими произведений.

Саудовская Аравия отправила на Украину два самолета с гуманитарной помощью общим объемом в 168 тонн. Они уже прибыли в польский аэропорт Жешув-Ясенка рядом с украинской границей.

Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла на Украину с необъявленным визитом. Она встретилась с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

СКР завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, узнал «Ъ». По версии следствия, обвиняемый за взятки и по идейным соображениям фактически выступал защитником участников боевого крыла вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева, признанного судом террористической организацией.

Правительство Украины передало в управление фонду государственного имущества активы, конфискованные у бывшего украинского президента Виктора Януковича. Ведомству переданы три здания, жилой дом, квартира, машиноместа, земельные участки, автомобили, судна и нежилые здания.

В январе 2023 года МВД зарегистрировало 134 преступления экстремистской направленности. Это на 157,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года: по сравнению с 2019 годом число подобных преступлений выросло в четыре раза.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди, планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Он намерен участвовать в праймериз Демократической партии.