Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гуманитарной помощи

Власти Саудовской Аравии отправили на Украину два самолета с гуманитарной помощью общим объемом в 168 тонн. Как сообщает саудовское государственное агентство SPA, самолеты уже прибыли в польский аэропорт Жешув-Ясенка рядом с украинской границей.

«Груз состоит из строительных материалов, электрогенераторов и медикаментов»,— говорится в материале агентства.

26 февраля Саудовская Аравия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании. Глава саудовского МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд тогда также объявил о выделении стране пакета финансовой поддержки на сумму $400 млн.

О позиции Саудовской Аравии относительно украинских событий — в материале «Ъ» «Обменный принц».