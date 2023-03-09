Учить всему всех всеми

Нарастающее усложнение современного мира — это системный вызов образованию на глобальном уровне. Все ищут ответы на один и тот же набор вопросов: учить чему, как и кем. И как сделать так, чтобы найденные в моменте ответы сохранили свою актуальность хотя бы завтра. Одним из результатов такого поиска становится формирующийся тренд на универсализацию инструментальных онлайн-платформ.

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Предметность или меж-, а то и метапредметность, грамотность или гибкие навыки, школьные учителя, коучи или менторы, класс или дом… Каковы бы ни были ваши предпочтения, если вы используете дистанционное обучение, вам — что педагогу, что студенту — нужны одни и те же онлайн-инструменты: видеоконференция с записью, электронная доска для совместной работы, личный кабинет с инструментами планирования — это минимум. Еще могут понадобиться маркетплейс педагогов и/или учебных курсов, конструктор курсов и автоматическая — на основе алгоритмов машинного обучения — система персональных рекомендаций по их выбору. Возможно, профессиональная социальная сеть.

Все или большинство — последние два пункта представлены реже — этих инструментов в той или иной комплектации присутствуют на разных платформах, по сути отличающихся друг от друга особенностями позиционирования — специализацией. Позиционирование изначально определяется бизнес-гипотезой основателей соответствующих проектов, поскольку в основном EdTech является вотчиной частных предпринимателей: вот потребность какой-то социальной группы (она же неудовлетворенный спрос), вот необходимые для ее удовлетворения компетенции, вот финансирование для их реализации. А дальше — как повезет с, по сути, венчурным инвестированием. Так, через концентрацию ресурсов на чем-то абсолютно конкретном возникала сегментация рынка — преимущественно по функциональному признаку и целевой аудитории: Skype, Zoom, Jazz — видеоконференция, Miro и Miro-подобное — электронная доска, GetCourse и iSpring — B2B-курсы, «СберКласс» и «Сферум» — B2G-школы, «Алгоритмика» — смешанное обучение школьников программированию (позже добавилась математика), Tensy — моментальные per-to-peer; разобравшийся в материале объясняет еще не разобравшемуся — консультации по школьной программе (к сожалению, проект заморожен)...

Успешные проекты потихоньку расширяли линейки сервисов и аудиторий, неуспешные закрывались. А потом пришел COVID-19.

Пандемические эффекты

Системы образования сильно варьируются от страны к стране, но некоторые процессы проще иллюстрировать на глобальном уровне или зарубежном опыте. По еще допандемийным данным ЮНЕСКО и Всемирного банка, к 2030 году миру потребуется вдвое больше учителей: дополнительная глобальная потребность только в педагогах начальной и средней школы составит около 70 млн человек, притом что сейчас их общее число, включая дошкольный уровень и уровень дополнительного школьного образования, составляет 85 млн. Оценочно пандемия только усугубила ситуацию, поскольку по мере возвращения к нормальному ритму обучения требуется и оценить упущенное учениками, и каким-то образом восполнить эти потери.

По данным Национального центра образовательной статистики США, результаты проведенного в сентябре 2022 года тестирования девятилетних школьников в чтении и математике оказались наихудшими за 30 лет наблюдения. В стране это вызвало бум спроса на услуги репетиторов, причем даже тех, кто не является профессиональным педагогом и сам воспринимает репетиторство как подработку: например, на платформе Wizant такой эксперт может заработать больше $100 за час индивидуального занятия.

Кроме того, например, в США и Великобритании для выправления ситуации удалось организовать государственно-частное партнерство. В рамках британской National Tutoring Program (NTP) частные и изначально B2C репетиторские платформы, по сути, добавили в свой арсенал B2G-услугу: школа и частный репетитор последовательно занимаются с учеником, обмениваясь информацией и координируя свои действия в зависимости от его прогресса. Оплата услуг частных репетиторов субсидируется.

Аналогичная инициатива the National Partnership for Student действует в США, где ее технологическим оператором является крупнейшая в стране репетиторская платформа Varsity Tutors. Причем такое сотрудничество оказывается взаимовыгодным не только с точки зрения выправления кризисной ситуации или дополнительного заработка, но и с точки зрения эффективности репетиторской деятельности: недавнее исследование Анненбергского института Университета Брауна показывает, что для того, чтобы оказывать наибольшее влияние на результаты обучения, программы репетиторства должны быть «связаны с деятельностью в классе, согласованы с учебным планом и стандартами и обеспечивать взаимодействие педагогов».

Опрос российских учителей, июль 2022 года



Репетиторская универсальность

Индивидуальное преподавание или преподавание в малой группе, а под репетиторством мы понимаем эти форматы обучения, было, есть и будет важнейшей частью образовательного процесса: именно оно обеспечивает учет персональных особенностей и потребностей учащегося в тех случаях, с которыми не справляются более массовые форматы. Если воспринимать содержание работы репетитора так, а не сужать его до повторения школьной программы (лат. repeto — повторять), то различия между репетитором, тьютором (по-английски репетитор — tutor), ментором, коучем, консультантом становятся предметом узкоспециализированного анализа. По крайней мере с точки зрения организации этой работы в онлайн-формате. Разнятся методики, то есть содержание обучения, а не его инструментальное обеспечение, технологическая среда.

Некоторые наиболее заметные в мире репетиторские платформы уже носят универсальный характер как с точки зрения возраста студентов, так и с точки зрения номенклатуры предметов.

Например, уже упоминавшаяся Varsity Tutors предлагает услуги репетиторов детям и взрослым, индивидуальным и институциональным пользователям (компаниям, государственным школам и даже образовательным округам), по школьным предметам, множеству языков, бизнес-дисциплинам, разнообразному инжинирингу и еще многому, включая музыку, живопись и игру «Майнкрафт». Алгоритмический подбор репетитора осуществляется по 100 с лишним критериев, включая предметные требования студента, расписание, потребности в обучении и даже личные интересы или карьерные устремления. Как сказал в недавнем интервью ресурсу Education Next основатель платформы Чак Коэн, «мы можем подобрать для студента-интроверта преподавателя, отличающегося своим ободряющим и терпеливым подходом, в то время как студент, нуждающийся в контроле и дисциплине, найдет преподавателя, который может дать ему именно это».

В отличие от чисто дистанционной Varsity Tutors, британская платформа Tutor Hunt подбирает и офлайн-, и онлайн-репетиторов. Но диапазон как возрастов, так и предметов остается очень широким, включает различные профессиональные и лайфстайл-дисциплины.

И канадская TutorOcean позволяет преподавать любым возрастам любые предметы, работает с собственным маркетплейсом педагогов, а также предоставляет операционную среду для внешних репетиторских коллективов, в том числе и по модели white label.

Любые форматы

Универсальность проявляется и в форматах преподавания: обучение проходит как синхронно (одновременное присутствие на платформе педагогов и студентов — например, вебинары), так и асинхронно (заранее записанные уроки и курсы). Основное преимущество синхронного обучения понятно — это живое общение, просто дистанционное. Но и у асинхронных форматов есть свои плюсы. По данным исследования американской Brandon Hall Group, использование заранее записанного материала позволяет экономить 40–60% времени без потери качества усвоения: студент может обращаться к учебному материалу в удобное время и проходить его в своем темпе. Некоторые платформы даже предоставляют отдельную услугу — асинхронную проверку домашних заданий. Одно из возможных применений такого формата — в борьбе с образовательным неравенством, там, где интернет-покрытие неустойчиво.

Еще одним трендом, «универсализирующим» работу онлайн-репетиторов, является, по оценке ресурса eLearning Industry, добавление к обычным форматам микрообучения (microlearning). Этот формат превращает большие уроки в небольшие легкоусвояемые «фрагменты» и позволяет сосредоточиться на том, что наиболее важно для учеников. Эти фрагменты также позволяют учащимся самостоятельно выбирать объем и темп изучения.

Кроме того, микрообучение повышает таргетированность поиска необходимого учебного материала. Например, если учащийся хочет освежить свою память по определенной теме, он может просто найти соответствующий модуль, который будет длиться всего несколько минут. Без микрообучения ему бы пришлось пересматривать весь курс.

В синхронном онлайн-обучении этому формату соответствует короткая «мгновенная» консультация, возможность которой также предоставляют некоторые продвинутые репетиторские платформы.

Они же предоставляют своим пользователям-педагогам возможность горизонтальной коммуникации, обмена опытом. Заметнее всего это выражено на платформах, которые позиционируются как коучинговые и менторские (передача личного профессионального и жизненного опыта). По сути, они представляют собой социальные сети, сообщества. Как утверждает Фара Радзи, ведущая блог на менторской платформе ADPList, в такой среде студент университета или кто-то, кто собирается выйти на рынок труда, может наилучшим образом познакомиться с предполагаемой сферой деятельности: «Не все описано в учебниках и может быть изучено только на основе теорий (вы можете получить пару советов из вашей любимой корейской драмы или фильмов на Netflix), однако ничто не может сравниться с советами экспертов отрасли с многолетним опытом». Кроме того, считает она, программы наставничества позволяют расширить связи и даже повысить общую уверенность.

Опрос российских учителей, июль 2022 года



Большой пирог «технологической нейтральности»

Чтобы сфера онлайн-репетиторства развивалась, она должна быть финансово обеспечена. Инвестиционные деньги идут за рыночным спросом, и с этой точки зрения перспективы универсальных репетиторских платформ выглядят благоприятно как на глобальном уровне, так и в России. В том числе и потому, что «технологическая нейтральность» — возможность обслуживания различных сегментов онлайн-образования — позволяет им быть более независимыми, хеджировать риски.

По оценке Technavio, одной из крупнейших мировых компаний, проводящих рыночные исследования, с 2022 по 2027 год мировой рынок онлайн-репетиторства увеличится на $196,35 млрд. Причем темпы роста возрастут в среднем на 15,38%.

В России оценок этого рынка недостаточно, обычно он рассматривается внутри общего рынка онлайн-образования, но можно ориентироваться на косвенные данные.

Согласно результатам опроса, проведенного год назад MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах Жизнь», 60% родителей школьников ждут подорожания услуг дополнительного образования (вне школы), однако только 7% намерены сократить расходы, при этом 13% планируют их увеличить.

По данным «Нетологии», 16,3% взрослых россиян, получавших онлайн-образование в 2021 году, проживают в селах. Там практически нет альтернативы. По тем же данным, в корпоративном онлайн-образовании компании сейчас выбирают обучение своими силами, без привлечения внешних провайдеров, но и для такого обучения нужны инструменты.

Возможности для инструментального обеспечения рынка онлайн-консультирования можно продемонстрировать на примере сегмента онлайн-психологов. Различные частные исследования оценивают его приблизительно в 35 млрд руб., при этом за пределами онлайн-форматов пока остается рынок еще более чем на 100 млрд руб.

Ассоциация русскоязычных коучей два года назад оценивала национальный рынок коучинга (бизнес-, лайф-…) в $100 млн (онлайн-компонент не выделялся, но за пандемию он должен был увеличиться) с перспективой роста к 2025 году в два-три раза. В НИУ ВШЭ онлайн-курс коучинга стоит 130 тыс. руб.

По данным компании Solvery, рынок менторства только в IT-сфере (очень подходит для организации движения по грейдам, при этом грейды — junior, middle, senior, lead — распространились уже по всей экономике) полтора года назад оценивался в $55 млн.

Совместное исследование Data Insight и «Авито» показало, что в 2021 году доля «профессиональной подготовки» (заведомо взрослым) в сегменте «Обучение», услуги в котором предоставляют субъекты микробизнеса (всего 280 млрд руб.), составила 22%, больше 61 млрд руб.

«Одно окно»

Концепция технологически универсальной платформы для онлайн-обучения принимается на вооружение в самых разных странах.

Этим путем идут компании на развивающихся рынках — например, в Марокко, где в конце прошлого года очередной раунд инвестиций привлек стартап Smartprof, намеревающийся стать «технологической платформой "одного окна" (one-stop shop) для частного репетиторства в Северной и Западной Африке». Этот пример напоминает о том, что универсальная платформа должна быть удобна и с точки зрения оплаты услуг. «Одной из главных проблем нашей компании является сложная и неразвитая платежная инфраструктура в Марокко,— говорит сооснователь стартапа Мустафа Фаиз.— Но рыночные возможности для нас остаются огромными, вот почему мы стараемся максимально адаптироваться к очень жесткой банковской системе».

Свой вариант концепции «одного окна» предложила российская платформа «Легко учиться», которая была представлена на выставке EdCruch-2022. Она позиционируется как операционная среда для работы педагога «под любой шляпой» — школьного учителя, преподавателя университета, репетитора, наставника. В центре этой концепции находится личный кабинет педагога, из которого он может «выходить» в любую профессиональную «комнату» — например, в виртуальный школьный класс или на индивидуальную репетиторскую сессию. Такой подход дает возможность педагогу накапливать в личном кабинете опыт, получаемый во время любой практики, взаимно эти практики обогащать и при этом экономить время. При желании педагог может формировать из накопленных материалов собственные авторские курсы и самостоятельно или вместе с педагогическим коллективом предлагать их на рынке.

И это касается не только учителей и школьной программы. Например, специалист по работе с данными из США Томи Местер сделал, не отрываясь от основной работы, онлайн-курс для начинающих дата-сайентистов, первый же релиз которого принес ему $10 тыс. А Джон Омар, также из США, заработал на своем тренинге по iOS app development более $1 млн, правда, уже за год.

На глобальном уровне примерка «шляпы» автора асинхронных учебных онлайн-курсов открывает доступ к гораздо большему «пирогу»: по оценке Globl Market Insights, мировой рынок e-learning, часть которого составляют предзаписанные видеокурсы индивидуалов, к 2028 году перешагнет $1 трлн.

Если же российский педагог — например, школьный учитель — пока не готов играть на глобальном уровне, ему в любом случае стоит обратить внимание на универсальные инструментальные платформы. Они помогут и увеличить личную эффективность, и побороть педагогическое «раздвоение личности»: по разным оценкам, 60–70% школьных учителей занимаются репетиторством. А эффективный учитель — это счастье в семье его учеников!

Андрей Галиев