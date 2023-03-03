Минюст исключил из списка иноагентов координатора орловского «Голоса» Каткову

Минюст исключил из списка иностранных агентов Веронику Каткову, координатора орловского движения «Голос» (признано иноагентом). В графе «дата принятия решения об исключении» указано 28 февраля 2023 года (.pdf). На изменения в реестре первым обратил внимание проект SOTA.

Веронику Каткову включили в список иностранных агентов 29 сентября 2021 года. По данным SOTA, ее включили в реестр за 5445 руб. от «Лиги избирателей» (признана иноагентом), переведенные 3 февраля 2020 года. При этом «Лигу избирателей» признали иностранным агентом только 28 октября 2020 года — то есть спустя восемь месяцев после того, как Вероника Каткова получила перевод.

Вместе с Вероникой Катковой иностранными агентами 29 сентября 2021 года признали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и ее издателя Петра Верзилова, участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину, а также правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Это не первый раз, когда активистов «Голоса» исключают из реестра иноагентов. В октябре 2022 года из реестра иноагентов был исключен активист движения «Голос» Виталий Ковин, в августе того же года — координатор «Голоса» Полина Костылева, в мае — координатор «Голоса» из Екатеринбурга Александр Грезев, а также его коллеги Владимир Жилкин, Александр Лютов и Илья Пигалкин, в апреле — соучредитель «Голоса» и координатор Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина.

«Голос» — общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей. Движение занимается наблюдением за выборами в России, составляет карту нарушений и привлекает экспертов для анализа голосования. Минюст признал его иностранным агентом в августе 2021 года.

Анастасия Ларина