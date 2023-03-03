На Урале в 2,9 раз выросло количество обращений к онлайн-словарям

После принятия федерального закона, регулирующего употребление иностранных слов в русском языке, в Свердловской области возросло количество запросов к онлайн-словарям. По данным «МегаФона», за неделю данный показатель вырос в 2,9 раз.

«Наибольший интерес у свердловчан зафиксирован к словарю Ожегова — рост в 3,6 раза»,— рассказали в пресс-службе «МегаФона». В 2,2 раза повысился спрос на словарь Ушакова, в 1,9 раза — на словарь Даля. Активнее екатеринбуржцев данной тематикой интересовались только в Москве и в Санкт-Петербурге.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 февраля подписал поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации». Они запрещают использование иностранных слов в речи чиновников и в официальных документах. Исключения составляют только те слова, у которых нет аналогов в русском языке.

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Артем Пахотин