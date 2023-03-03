В Новосибирске отменен концерт по книге украинской писательницы, в Минкульт и прокуратуру поступили жалобы

Новосибирская филармония после критики в соцсетях заменила анонсированный концерт-рассказ «Сам ты Гендель» по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит. Вместо него 31 марта в камерном зале состоится концерт «Если бы Моцарт вел дневник».

Как стало известно «Ъ-Сибирь», решение было принято на этой неделе. Ему предшествовало появление в одном из анонимных Telegram-каналов критической публикации, автор которой упомянул, что Мария Пустовит ранее публиковала в социальных сетях посты с осуждением спецоперации.

Первого марта Новосибирский координационный совет (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, ссылаясь на это сообщение, направил обращение к и. о. министра культуры Новосибирской области Юрию Зимнякову и прокурору Новосибирской области Александру Бучману. В нем активисты просят «выразить свое отношение к данной ситуации и дать правовую оценку вышеозначенному культурному мероприятию».

Авторы обращения также вспомнили, что с началом спецоперации в Новосибирске «начались системные изменения в культуре». Они привели в качестве примера увольнения режиссера молодежного театра «Глобус» Алексея Крикливого, руководителей театра «Красный факел» — главного режиссера Тимофея Кулябина и директора Александра Кулябина. «В марте за попытку постановки провокационного спектакля "Юдифь" был уволен директор "Первого театра" Ирина Чурилова. Через месяц, в апреле, была уволена и сама министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева»,— вспомнили в НКС.

Дарья Решетникова, Новосибирск