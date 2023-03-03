Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новосибирская филармония заменила концерт по книге украинской писательницы на Моцарта

Новосибирская филармония заменила запланированный на 31 марта концерт-рассказ «Сам ты Гендель» по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит. Вместо него анонсирован концерт «Если бы Моцарт вел дневник». Эту информацию подтвердили “Ъ-Сибирь” в филармонии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На этой неделе в анонимном Telegram-канале появилась публикация с критикой концерта, в которой отмечалось, что Мария Пустовит ранее высказывалась против СВО на Украине. На нее обратили внимание в Новосибирском координационном совете (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Первого марта НКС обратился к и.о. министра культуры Новосибирской области Юрию Зимнякову и прокурору Новосибирской области Александру Бучману с просьбой «выразить свое отношение к данной ситуации и дать правовую оценку вышеозначенному культурному мероприятию». В сопроводительном релизе организация также потребовала «постановку снять с репертуара филармонии, а виновных наказать».

По данным “Ъ-Сибирь”, решение о замене концерта было принято филармонией еще до обращения активистов в минкульт и прокуратуру.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...