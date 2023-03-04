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Коммерсантъ FM
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Переход на летнее время

Идеи дизайна маникюра для начала весны

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про два главных весенних направления в дизайне маникюра.

Календарная весна уже началась, погода меняется по несколько раз на дню, и тем не менее март — это символ начала, предвестник теплой погоды, ожидание перемен. Переход в новый сезон в этом году отмечен оригинальными вариантами дизайна маникюра с двумя ярко выраженными трендами: оттенки зеленого во всевозможных сочетаниях и цветы разной формы и цветовой гаммы.

Фисташки, мята, малахит

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Фото: @nailsbysuman

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Фото: @betina_goldstein

Фото: @pop_polished

Фото: @nailsbysuman

Фото: @overglowedit

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Фото: @anouknailedit

Фото: @betina_goldstein

Фото: @brushedbyb_

Фото: @nailsbysuman

Фото: @overglowedit

Фото: @betina_goldstein

Фото: @pop_polished

Фото: @nailsbysuman

Фото: @overglowedit

Ромашки, маргаритки, маки

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Фото: @beautyhaven_byjodie

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Фото: @annagracenails_

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Фото: @heluviee

Фото: @betina_golstein

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Фото: @beautyhaven_byjodie

Фото: @phoebesummernails

Фото: @overglowedit

Фото: @laur.loves

Фото: @lillypalm__

Фото: @annagracenails_

Фото: @phoebesummernails

Фото: @heluviee

Фото: @betina_golstein

Ирина Кириенко

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