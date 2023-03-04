Переход на летнее время

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про два главных весенних направления в дизайне маникюра.
Календарная весна уже началась, погода меняется по несколько раз на дню, и тем не менее март — это символ начала, предвестник теплой погоды, ожидание перемен. Переход в новый сезон в этом году отмечен оригинальными вариантами дизайна маникюра с двумя ярко выраженными трендами: оттенки зеленого во всевозможных сочетаниях и цветы разной формы и цветовой гаммы.
Фисташки, мята, малахит
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Ромашки, маргаритки, маки
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