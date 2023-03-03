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Коммерсантъ FM
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Константин Обухов назначен генеральным продюсером ТВ-3

Новым генеральным продюсером телеканала ТВ-3 назначен Константин Обухов. Накануне он покинул должность генерального продюсера RTVI.

Константин Обухов

Константин Обухов

Фото: Соцсети Константина Обухова

Константин Обухов

Фото: Соцсети Константина Обухова

В пресс-службе ТВ-3 сообщили ТАСС, что господин Обухов займется обновлением уже запущенных проектов, а также созданием новых форматов. Новые проекты планируется представить этой весной.

Константин Обухов занял пост генерального продюсера RTVI в августе 2022 года. До этого он был главным креативным продюсером Comedy Club Production. Кроме того, участвовал в разработке программ «Comedy Баттл», «Танцы», «Открытый микрофон».

Лаура Кеффер

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