Из свежей почты

Юния Шестова, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 139 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 22 тыс. руб.

Юния родилась недоношенной, у нее выявили поражение головного мозга. Развивалась она с большим отставанием. С первых месяцев мы возили ее в разные клиники и медицинские центры. А в 2015 году начали лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). И результат превзошел все ожидания! Теперь дочку не узнать. Она хорошо учится по программе обычной школы, свободно общается, быстро запоминает текст. Врачи ИМТ рекомендуют продолжать лечение, и я вновь прошу вашей помощи. Любовь Шестова, Нижегородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо снизить патологический тонус мышц, улучшить координацию движений, равновесие, мелкую моторику и речь, научить Юнию самостоятельно ходить».

Коля Вилков, 10 лет, деформация губы и носа, расщелина альвеолярного отростка, сужение челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 147 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 19 тыс. руб.

У Коли врожденная расщелина верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. С пяти месяцев его начали лечить, сделали ряд операций, зашили расщелину губы и нёба. Ортодонтическое лечение в московской клинике нам помогал оплачивать Русфонд. У Коли зубы растут криво и скученно, верхняя челюсть отстает в развитии от нижней. Ему нужны две сложные операции и длительное лечение. Операции проведут за госсчет, а лечение мы должны оплатить. Но оно очень дорогое, нам не по силам. Светлана Черкунова, Ивановская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Лечение необходимо продолжать с использованием несъемных аппаратов и систем на обеих челюстях для стимуляции роста верхней челюсти, нормализации положения зубов и языка».

Лева Трушин, 2 месяца, врожденная правосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 107 630 руб.

Внимание! Цена лечения 124 630 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 17 тыс. руб.

Лева родился с искривленной правой ножкой, стопа была подогнута крючком. В месяц хирург направил нас с рентгеновским снимком на консультацию в Красноярск, в Краевой центр охраны материнства и детства, но запись туда только на май 2023-го. А начать лечение надо как можно раньше, пока связки и сухожилия еще мягкие и их легче исправить. Нам берется помочь доктор Андрианов из клиники «Новая ортопедия», но оплату лечения нам не осилить. Помогите! Надежда Трушина, Красноярский край

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Лечение по методу Понсети (сочетание этапных гипсований с щадящей хирургией) позволит вывести правую стопу мальчика в правильное положение. Лева вовремя научится стоять и ходить».

Степа Семерджанян, 10 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 152 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 18 тыс. руб.

Степа родился со следами переломов. Потом кости ломались даже от неловких движений. Только после того, как мы благодаря Русфонду начали лечение в московской клинике GMS, переломы прекратились. Сын перенес четыре операции на ногах, ему укрепили кости телескопическими штифтами. Степа окреп, научился садиться и вставать у опоры, передвигается с ходунками и пытается ходить самостоятельно. Но пока плотность костей не достигла нормы. Лечение необходимо продолжать, и нам опять нужна ваша поддержка. Анжелика Семерджанян, Ставропольский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «Для сохранения достигнутых результатов мальчику необходимо продолжить курсовую терапию в сочетании с реабилитационными занятиями».

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