8,5 процента в годовом выражении составила в феврале инфляция в зоне евро, следует из предварительных оценок Евростата. Вопреки прогнозам о снижении темпов роста цен до 8,2%, в сравнении с январским показателем в 8,6% они сократились незначительно. Рост цен на продовольствие составил в феврале 15% в годовом выражении, на промышленные товары — 6,8%, на услуги — 4,8%. Самый высокий в еврозоне прирост цен сохранился в странах Балтии: в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%). Минимальная инфляция зафиксирована в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%). Показатель базовой инфляции (без цен на энергоносители и продовольствие) вырос в еврозоне до 5,6% после 5,3% в январе.