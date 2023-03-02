Российский еврейский конгресс в преддверии Пурима устроил благотворительный вечер в стиле хип-хоп

Сегодня, 2 марта, Российский еврейский конгресс (РЕК) в преддверии самого веселого иудейского праздника Пурим провел благотворительный вечер в стиле хип-хоп. Праздник решили отметить с размахом в синагоге на Поклонной горе. На праздник в синагогу пришло более 100 человек, среди которых актриса Юлия Рутберг, режиссер Иосиф Райхельгауз, главный раввин РФ Адольф Шаевич, режиссер Марк Розовский, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, журналист Александр Минкин, исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая, полномочный министр посольства Израиля в РФ Ронен Краус.

«Пурим напоминает нам о спасении еврейского народа от уничтожения в IV веке до нашей эры,— растолковали ''Ъ'' организаторы вечера.— В этот день иудеи вспоминают, как во времена персидского царя Ахашвероша его жена Эстер со своим дядей Мордехаем разоблачили советника царя Амана, который хотел уничтожить царицу и весь еврейский народ».

«В этом году мы решили провести Пуримшпиль в стиле хип-хоп, который возник в конце 1970-х годов в среде многокультурной и многонациональной молодежи, среди которой были и молодые евреи,— рассказал ''Ъ'' официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Кроме того, хип-хоп включает в себя элементы речитатива и поэзии, которые тесно связаны с традиционной еврейской культурой, где речитатив и чтение свитков Торы также играют важную роль». По его словам, «проведение Пурима в стиле хип-хоп — это для РЕК интересный эксперимент, который сочетает в себе две культуры — традиционную еврейскую и современную молодежную».

Попасть на мероприятие можно было по приглашению, которое надо было подкрепить благотворительным взносом в размере от 10 тыс. руб. Основной целью мероприятия, по словам господина Савина, стал сбор средств на продукты питания для детей из малообеспеченных семей. «Одна из заповедей Пурима — "шалахмонес", съедобные подарки»,— пояснил он.

Гостям представили ветхозаветную историю в жанре речитатива под музыку в исполнении актеров Мастерской Дмитрия Брусникина. Роль царя Ахашвероша исполнил Родион Долгирев, а Амана — Даниил Газизуллин. Эстер сыграла Мария Лапшина. Пока шло представление, гости угощались традиционными для Пурима сладостями, пирожками «уши Амана», пили водку и вино, «чтобы не отличать добро от зла», как гласит заповедь праздника.

Павел Коробов