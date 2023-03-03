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В самых брачных красках

На экране «Моя пиратская свадьба» Джейсона Мура

В прокате «Моя пиратская свадьба» Джейсона Мура, в которой романтическая комедия скрещена с боевиком в экзотической локации. Результат этого эксперимента, по мнению Юлии Шагельман, выходит не всегда складным, но в лучшие свои моменты вполне забавным.

Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба", режиссер Джейсон Мур, 2022г.

Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба", режиссер Джейсон Мур, 2022г.

Фото: Global Film

Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба", режиссер Джейсон Мур, 2022г.

Фото: Global Film

Поворот карьеры актрисы и певицы Дженнифер Лопес в сторону комедийного жанра случился в самом начале 2000-х годов. Ее первым опытом на этом поле был ромком «Свадебный переполох» (2001), нещадно разруганный критиками, но собравший достойную кассу. Среди комедий с Лопес были фильмы и получше, например, «Госпожа горничная» (2002), и намного хуже, вроде «Если свекровь — монстр…» (2005); последнее до недавнего времени ее появление в легком жанре состоялось больше десяти лет назад, после чего она сосредоточилась на музыке, время от времени снимаясь в боевиках весьма средней руки. Однако в 2018 году Лопес вернулась в комедии с символическим названием «Начни сначала», а в прошлом году удачно выступила в ромкоме «Первый встречный». Как и ее ранние картины, эти фильмы не отнесешь к событиям, но скоротать полтора-два часа за их просмотром можно.

В «Моей пиратской свадьбе» Лопес тоже выступает в качестве центральной звезды. На роль ее партнера планировался сначала Райан Рейнольдс, оставшийся в картине в качестве исполнительного продюсера, потом Арми Хаммер, которого убрали из-за сомнительных эскапад в реальной жизни, и наконец, место на постере и на экране рядом с Дженнифер занял Джош Дюамель, доказав, что по большому счету вообще не важно, кто там будет к ней прилагаться. Впрочем, его собственного обаяния хватает, чтобы все-таки не потеряться и составить с Лопес гармоничную пару.

С Дарси (Лопес) и Томом (Дюамель) мы знакомимся вечером накануне их свадьбы на затерянном в океане филиппинском острове (его удаленность от большой земли еще сыграет свою роль в сюжете). Авторы сразу хотят подчеркнуть, что у них тут не самый стандартный ромком, устроив гендерный перевертыш. Из двоих влюбленных именно Том мечтает об идеальной свадьбе, на подготовку которой он потратил целый год, заказывая индивидуальный дизайн салфеток и собственными руками приклеивая гирлянды из лампочек к ананасам. А Дарси и рада была бы просто расписаться в мэрии, но уступила жениху, а теперь старается пережить праздничные мероприятия с помощью коктейлей.

Алкоголь помогает и когда ей приходится общаться с мамой (Соня Брага), не простившей ее папе-миллионеру (Чич Марин) уход к молодой любовнице (Д’Арси Карден), любящей поговорить об астрологии и позитивных энергиях, и с самим папой, считающим ее жениха неудачником (определенные основания у него для этого есть: в своем совсем не юном возрасте Том — бейсболист самой низшей лиги, и даже оттуда его выгнали). А также будущими родственниками, особенно мамой жениха, обладающей уникальной способностью всегда появляться не вовремя и ляпать что-нибудь невпопад, которую играющая ее Дженнифер Кулидж проносит через все свои роли. Дополнительно осложняет ситуацию явившийся без приглашения бывший бойфренд Дарси Шон, похожий на рок-звезду (играет его настоящая рок-звезда Ленни Кравиц) и повергающий беднягу Тома еще глубже в пучину комплексов и неуверенности в себе.

Однако главной темой и источником смешных ситуаций в фильме станут вовсе не только сложные семейные взаимоотношения. Наутро на свадьбе появляются новые незваные гости: пираты, которые берут всю компанию в заложники и требуют у отца Дарси выкуп в $45 млн. По счастью, самим молодоженам удается избежать плена, так что именно им придется спасать всех остальных, носясь по острову в свадебных нарядах и ликвидируя пиратов с помощью лака для волос, гранат и кухонной утвари, а заодно учиться договариваться и доверять друг другу, чего, как выясняется, до свадьбы они сделать не успели.

Пожалуй, и Лопес, и Дюамель слишком взрослые для персонажей, до сих пор не определившихся со своим местом в жизни и отношениях. Но бежать по пляжу в рапиде у них получается весело, а зрителям они дарят надежду, что даже если вам немного (на пару десятков лет) за тридцать, у вас все-таки есть шанс встретить родственную душу, которая к тому же сумеет в нужный момент применить по назначению автомат или старый фамильный нож для торта.

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