Торговые центры бьются за процент

Владельцы нижегородских торговых центров заявили о проблемах с получением льготы по налогу на имущество. Ставка 1% действует для организаций, выручка которых в 2022 году оказалась ниже, чем в 2021-м. Однако налоговая служба решила учитывать квартальные показатели выручки ТЦ вместо годовых, хотя общий результат оказался ниже: по подсчетам правительства Нижегородской области, торговля просела на 15% год к году и продолжила падать в январе. Власти обещают разобраться в ситуации, однако исключают продление регионального моратория на применение перерасчета кадастровой стоимости недвижимости при расчете льгот на имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Егор Поляков заявил о необходимости модифицировать систему льгот бизнесу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замгубернатора Егор Поляков заявил о необходимости модифицировать систему льгот бизнесу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в четверг провел встречу с предпринимателями на площадке региональной Торгово-промышленной палаты. На этой встрече владельцы торговых центров вновь подняли вопрос налоговых льгот. Ранее бизнесмены безуспешно добивались продления моратория на применение новой кадастровой оценки для расчета налога на имущество по аналогии с преференциями коронавирусного периода. Им было отказано, но в июле 2022 года власти ввели льготную ставку 1% для владельцев ТЦ и автосалонов, выручка которых сократилась год к году. Воспользоваться льготой смогли не все владельцы коммерческой недвижимости, рассказали предприниматели из объединения владельцев торговых центров.

По их словам, налоговая служба долго определялась, как считать выручку. В итоге ФНС решила ориентироваться на квартальные показатели организаций, чья выручка сократилась в годовом выражении. «Это резко меняет ситуацию, поскольку в первом и втором кварталах выручка может быть больше хотя бы на рубль, а в третьем-четвертом — резко упасть. Поэтому мы считаем итоговый показатель по результатам года, который показывает реальное положение дел», — подчеркнули сразу несколько предпринимателей, дополняя друг друга.

Они напомнили, что при обсуждении льгот просили власти «не делать никаких узких мест» в получении преференций, призывали не сравнивать прошедший год с позапрошлым, оказавшимся провальным для торговли, а также просили увеличить требования к выручке хотя бы на показатель инфляции.

Одновременно с ограничениями в преференциях владельцы ТЦ столкнулись с переоценкой кадастровой стоимости недвижимости и земли, и льготный налог на имущество 1% фактически возрос до 1,5–5%. Кроме того, на льготу могут рассчитывать только юридические лица, а среди собственников коммерческой недвижимости много индивидуальных предпринимателей, на которых преференция не распространяется.

Владелица торговых площадей Ирина Моисеева напомнила, что в 2022 году власти предоставили поддержку на 1,2 млрд руб. организациям торговли, применяющим упрощенную систему налогообложения. При этом большинство торговых центров подать документы на получение льгот не смогли, поскольку до последнего момента налоговая служба не могла определиться с методикой расчета и лишь недавно выпустила внутренний документ, учитывающий квартальные показатели. Из-за этого большинство владельцев торговых площадей не понимали, как оформить заявки в ФНС: в законодательстве четко не прописано, какой период считать для получения льгот, выяснили предприниматели.

В 2022 году торговля оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей: в структуре валового регионального продукта (ВРП) показатель сократился на 2,01 п.п. Такой результат господин Поляков объяснил снижением потребительского спроса, вызванного, в частности, антироссийскими санкциями. В январе 2023 года индекс физического объема торговли в регионе составил 95%, сектор продолжает переживать спад в отличие от остальных отраслей экономики, подчеркнул заместитель губернатора. Господин Поляков признал, что торговле, в отличие от других, выстоявших и показавших прирост отраслей, потребуется дальнейшая поддержка.

«Нам нужно в том или ином виде продлевать льготы, но механизм необходимо модифицировать. Во-первых, есть целый ряд проблем, которые, как вы говорите, мешают продлить эти льготы. Во-вторых, есть сегменты, которые пострадали больше или меньше, и нужно посмотреть, как изменилась ситуация. Торговлю поддерживать придется», — констатировал господин Поляков.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий посоветовал привлекать в торговые центры социальное предпринимательство, например частные коррекционные школы. «Аналогичная проблема сейчас в Сарове: из торговых центров уходят арендаторы, у них высокие налоги. При этом для недвижимости, где располагаются образовательные и медицинские учреждения, действуют понижающие коэффициенты», — напомнил господин Солодкий.

Продление в 2023 году моратория на применение новой кадастровой оценки недвижимости для налогообложения в регионе в правительстве пока исключают.

Владимир Зубарев