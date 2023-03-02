Москвичи обойдут FanID

В полуфинале «Фонбет» Кубка России футбольный клуб «Урал» сразится с московским «Спартаком». Первый матч пройдет в Москве 15 марта, ответный — 5 апреля в Екатеринбурге. Победитель пройдет в финал, а проигравший клуб упадет в нижнюю сетку плей-офф, где получит еще один шанс побороться за кубок. В совместных матчах «Спартак» втрое чаще «Урала» одерживал победу. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов считает, что возможность увидеть московских соперников привлечет на стадион множество зрителей, в том числе тех, у кого нет FanID, который не требуется на клубные матчи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубковый статус матча «Урал» — «Спартак» позволит привлечь на трибуны болельщиков без FanID

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Кубковый статус матча «Урал» — «Спартак» позволит привлечь на трибуны болельщиков без FanID

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Футболисты «Урала» вышли в полуфинал «Фонбет» Кубка России после победы над «Ростовом» в четвертьфинале. Сначала команды сыграли вничью 1:1 в Ростове-на-Дону 22 февраля, а затем в ответном матче в Екатеринбурге 27 февраля «Урал» одержал победу со счетом 2:1.

По словам главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко, клуб стал лидером заслуженно. «Мы довольны, что прошли дальше. “Ростов” — очень серьезный соперник. Мы сыграли два непростых матча. Где-то и нам, и “Ростову” стоило опустить мяч вниз, тогда было бы больше осмысленных атак. Хорошо, что у нас физически сильная команда, которая справлялась с борьбой и подборами. Мы заслужили выход в следующий раунд, учитывая, с каким желанием играем»,— отметил господин Гончаренко.

По результатам жеребьевки 2 марта соперником «Урала» в полуфинале станет команда «Спартак». Сначала клубы встретятся в Москве 15 марта, а затем в Екатеринбурге 5 апреля.

«Урал» и «Спартак» уже играли в этом сезоне в чемпионате России — матч прошел в Екатеринбурге 6 августа и завершился победой «Спартака» со счетом 0:2. Еще одна встреча в рамках чемпионата запланирована на субботу, 4 марта.

За историю противостояния клубы встречались 38 раз, из них 24 раза победа оставалась за «Спартаком», восемь раз — за уральцами, шесть матчей завершались ничьей. В турнирной таблице РПЛ сезона 2022/2023 «Урал» располагается на 10-м месте. С начала сезона команда заработала 21 очко. «Спартак» занимает второе место с 36-ю очками.

«Мы рады тому, что нашим соперником станет именно “Спартак”. Зрители в Екатеринбурге смогут лишний раз посмотреть на самую популярную команду страны. К тому же на кубковых матчах паспорт болельщика (FanID) не нужен. И еще важный момент: домашняя игра со “Спартаком” пройдет в апреле, когда на Урале будет уже вполне футбольная погода»,— поделился президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Второй парой на полуфинал определены ЦСКА и «Крылья Советов». Первый матч они проведут в Самаре 15 марта, второй — в Москве 5 апреля. Победители полуфиналов сразятся между собой в финале плей-офф «Фонбет» Кубка России 3 и 19 мая.

Согласно регламенту Кубка России по футболу, есть два пути — Путь РПЛ и Путь других лиг (Путь регионов). В Путь РПЛ изначально входили 16 команд из РПЛ, разделенных на четыре группы. Сначала команды соревновались внутри групп. По два лидера из групп прошли в верхнюю сетку плей-офф. По результатам жеребьевки среди них определились пары, которые провели по два матча в четвертьфинале. Победители прошли в полуфинал, проигравшие упали в нижнюю сетку плей-офф — ими, кроме «Ростова», стали «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо».

В Путь регионов входят команды из низших лиг, включая любительские коллективы. Они по одному разу играли между собой с 1/256 финала, с 1/32 финала с ними начали играть команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ), четыре сильнейших клуба вышли в нижнюю сетку плей-офф. В эту же сетку попали четыре команды, занявшие третьи места в группах Пути РПЛ. Противостояния в нижней сетке плей-офф состоят из одного матча, на победителей выходят команды, проигравшие в верхней сетке.

Победители финалов верхней и нижней сетки плей-офф встретятся в супер-финале 11 июня.

Катерина Якушева