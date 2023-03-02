Вице-мэром Орла по ЖКХ стал экс-глава местной «Квадры» Сергей Филатов

На должность вице-мэра Орла по вопросам ЖКХ и транспорта назначен Сергей Филатов, сообщили в пресс-службе мэрии облцентра. Соответствующее решение мэр Юрий Парахин озвучил коллективу и подведомственным муниципальным учреждениям вчера, 1 марта. Ранее заместителем мэра Орла по вопросам ЖКХ и транспорта был Вадим Ничипоров, но в начале февраля он вступил в должность первого вице-мэра облцентра.

Сергею Филатову 63 года. Трудовой путь начал в 1977 году учеником монтера связи и станции сооружений Орловской телефонно-телеграфной станции. Затем трудился на рабочих должностях на заводах «Стекломаш», «Текмаш» и «Научприбор». В сфере энерго- и теплоснабжения работает с 1985 года, прошел путь от мастера энергомеханического участка ООО «Орелэнергоремонт» до управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Мария Старикова