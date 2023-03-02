На заводе «Авиастар» в Ульяновске при испытании фюзеляжа Ил-76 один человек погиб и пять получили ранения

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила «Ъ», что на заводе «Авиастар» в Ульяновске при испытании отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел инцидент, в результате которого один человек погиб и несколько получили травмы. Пострадавшим оказывается медпомощь.

«В деталях разбираются. Но на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай»,— добавили в пресс-службе ОАК.

«РИА Новости» в экстренных службах сообщили, что инцидент произошел при испытании отсека фюзеляжа самолета Ил-76 — это транспортный самолет, масса которого составляет 72 тонны. По словам собеседника агентства, один человек погиб, пять получили ранения.

На заводе «Авиастар» производят транспортные самолеты Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), топливозаправщики Ил-78М-90А и пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204. Кроме этого, там проводят сервисное обслуживание Ан-124 «Руслан», а также гарантийное и постгарантийное обслуживание другой авиатехники.

Олеся Павленко