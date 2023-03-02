Двигаться дальше

Новое фитнес-пространство Bodium, которое недавно открылось в Ростове-на-Дону, заявляется как инновационное, настраивающее баланс тела и разума. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

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Формула «фитнес как стиль жизни» в современном понимании обрастает новыми смыслами: сегодня забота о красивом теле не существует абстрактно сама по себе, а связана с состоянием нервной системы и внутренним балансом. Создатели нового ростовского пространства Bodium решили воплотить этот концепт в жизнь и наполнили его не только современными тренажерами, но и историческими акцентами, и модными арт-объектами. «Пространство осознанного развития» (как определяют сами себя в Bodium) — это прежде всего работа с помещением Табачной фабрики 1857 года постройки, в которое вдохнуло вторую жизнь московское архитектурное бюро Ab-architects выпускников МАРХИ Лидии, Златана и Ведрана Бркич. Они сохранили атмосферу и культуру исторического здания и показали традиционный фитнес-клуб совсем с другой, неожиданной стороны. Здесь много света, пространства, зелени, натуральных материалов в отделке и картин, инсталляций, граффити, каллиграфий — искусство в клубе не только для того, чтобы услаждать взор, но и для выполнения роли мотиватора, который подпитывает силу волю на пути к здоровому телу. Курирует арт-наполнение пространства известный в Ростове художник и творческий креатор Олег Калич, или Tomtree.

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Заниматься тут можно как в привычных условиях тренажерного зала, так и на ринге — в клубе установлен полноразмерный боксерский ринг с оборудованием Ultimatum Boxing. Развить чувство баланса и гибкость предлагается через комфортные, но интенсивные тренировки, например с помощью Gyrotonic — системы упражнений, основанной на семи основных движениях позвоночника. Занятия пилатесом в Bodium проводят по стандартам школы Romana`s Pilates, есть и йога Айенгара, которая подойдет как начинающим, так и продвинутым практикам.

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В фитнес-кафе придумали оригинальное меню-конструктор, где можно самому собрать себе блюдо (для тех, кто считает пропорции белки--жиры--углеводы,— идеальное решение), есть авторская линейка смузи и отдельный бар с выбором воды с разных частей света: Австралии, Греции, Грузии, Словении, России.

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Отдельно отметим спа Bodium, где делают массажи и уходы на косметике Anne Semonin, есть аппарат RSL-скульптурирования тела. На территории пространства есть и Face Only, известный и в Москве салон красоты, где делают акцент на безынъекционной косметологии, процедурах по уходу за кожей лица. Среди косметических брендов: Margy`s, Barbara Sturm, Obagi, Cosmedix, Genosys, Alex Cosmetic, Heleo4 и другие.

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Для полноценного и осознанного включения в систему тренинга и ухода за собой перед началом тренировок можно пройти чекап с доктором и определить соотношение жировой и мышечной массы, понять, какие есть пробелы или перекосы в питании, при необходимости — сдать кровь.

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Создатели не ожидают массовости, так как проект изначально не был рассчитан на широкую аудиторию. Здесь делают акцент на клубную систему, персональный подход, сохранение комфорта и личного пространства.

Ирина Кириенко