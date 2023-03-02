В Омской области осудили подростков, расправившихся с семьей из трех человек

Сегодня в Павлоградском районном суде Омской области завершилось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве семьи в январе 2022 года. Как сообщила старший помощник регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова, обвиняемым, 15-летней девушке и ее 18-летнему парню назначили соответственно 6 лет 6 месяцев и 6 лет 7 месяцев.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, семиклассница, испытывая неприязненные отношения к своей матери, отчиму и 10-летней сестре-инвалиду, предложила своему знакомому убить их, обещая, что после смерти близких никто не будет препятствовать их отношениям. Парень, говорится в деле, взял у своего знакомого штык-нож и в ночь на 22 января 2022 года пробрался в дом, где зарезал взрослых и 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой старшая сестра не хотела ухаживать.

Молодой человек, раскаявшись в содеянном, подробно рассказал о случившемся. Свои показания он подтвердил на месте преступления. Кроме того, он показал, куда выкинул нож, и выдал спрятанную окровавленную одежду. Девушка вину признала частично. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала подростков вменяемыми.

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Илья Николаев