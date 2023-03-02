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Коммерсантъ FM
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Госдума обязала владельцев сетей связи хранить данные три года

Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект, который обязывает владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы хранить данные пользователей в течение трех лет. Закон также обязывает их предоставлять информацию по запросу правоохранительным органам.

Согласно закону, владельцы сетей должны в течение трех лет хранить голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео или другие сообщения. Кроме этого, операторы обязаны сохранять в течение трех лет факты о передаче такой информации.

Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-разыскной деятельности или для обеспечения безопасности России.

Закон вступит в силу с 1 сентября. Ранее аналогичные обязанности ввели для операторов сотовой связи.

Олеся Павленко

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