МЭА: парниковые выбросы в 2022 году оказались значительно ниже благодаря росту использования ВИЭ

Сегодня, 2 марта, Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что в 2022 году мировой объем энергетических углекислых выбросов вырос всего на 0,9%, на 321 млн тонн. Тем не менее общий объем выбросов достиг нового рекорда — 36,8 млрд тонн.

МЭА отмечает, что по сравнению с предыдущими годами, и особенно с 2021 годом, когда рост выбросов подскочил на 6% после выхода многих стран из локдаунов, выбросы в 2022 году увеличились незначительно. Во многом это связано с ростом популярности более чистых, в том числе возобновляемых, источников энергии (ВИЭ). По подсчетам МЭА, благодаря им в прошлом году удалось избежать выброса по меньшей мере 550 млн тонн парниковых газов.

«Последствия энергетического кризиса (прошлого года.— ''Ъ'') не привели к существенному росту выбросов в мире, как этого вначале опасались. Это произошло во многом благодаря выдающемуся росту популярности ВИЭ, электрических технологий, тепловых насосов и развитию энергоэффективных технологий. Без чистой энергетики рост выбросов CO2 оказался бы втрое выше,— полагает исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.— Тем не менее мы все еще наблюдаем рост выбросов от ископаемых видов топлива, что снижает эффективность наших усилий по борьбе с изменением климата. Международные и национальные компании, занимающиеся ископаемыми видами топлива, получают рекордные прибыли, поэтому должны взять на себя часть ответственности в общих усилиях общества, которое борется против изменения климата».

Евгений Хвостик