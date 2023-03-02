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В Ярославле ликвидировали отделение «Партии народной свободы»

В Ярославле ликвидировано региональное отделение «Партии народной свободы» («ПАРНАС»), запись о прекращении юридического лица в ЕГРЮЛ датируется 10 февраля. Решении о ликвидации вынес Ярославский областной суд по иску управления Министерства юстиции РФ по Ярославской области. В ходе очередной проверки управление установило, что реготделение не ведет никакой деятельности: не принимает участия в выборах, не проводит конференций, не выпускает печатных материалов и так далее.

Ярославский областной суд

Ярославский областной суд

Фото: Антон Голицын

Ярославский областной суд

Фото: Антон Голицын

26 мая 2022 года областной суд принял решение о приостановке деятельности отделения на два месяца. «В период приостановления деятельности Региональным отделением политической партии и до настоящего времени нарушения, послужившие основанием для приостановления деятельности, не устранены»,— говорится в решении Ярославского областного суда.

22 ноября суд принял решение о ликвидации отделения партии, 30 декабря оно вступило в законную силу. Отметим, что представители партии на заседания суда не явились и решение не обжаловали.

Известность «ПАРНАСа» в Ярославской области связана с Борисом Немцовым, который был избран от партии в Ярославскую областную думу в 2013 году. После убийства политика его мандат получил Василий Цепенда, являвшийся председателем регионального отделения. На выборах в облдуму в 2018 году список «ПАРНАСа» был снят судом по иску реготделения партии «Патриоты России» в связи нарушениями в ходе партийной конференции. В 2019 году господин Цепенда сложил с себя полномочия председателя, вместо него было избрано три сопредседателя.

Сама «Партия народной свободы» пока числиться в списке зарегистрированных Минюстом. В 2021 году министерство приостанавливало ее регистрацию.

Антон Голицын

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