НОЦ по ветру

На конференции нижегородского Научно-образовательного центра (НОЦ) состоялась презентация реализованных и перспективных научных разработок, которые могут быть использованы в промышленности, медицине и строительстве. Сотрудники нижегородских вузов давно взаимодействуют с госструктурами и госкорпорациями, а с уходом западных технологий намерены заполнить своими разработками освободившиеся ниши. Для развития отечественных технологий вузы предлагают кооперироваться на одной государственной площадке, свои разработки в марте они повезут в Минск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нижегородских вузах работают над новыми технологиями, необходимыми стране

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В нижегородских вузах работают над новыми технологиями, необходимыми стране

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские вузы и научные институты на конференции НОЦ «Наука — бизнесу» представили перспективные разработки для различных отраслей отечественной экономики. «Сейчас уникальный момент с точки зрения открытости крупного бизнеса к новым технологиям, которые генерируют научные школы и институты. Если раньше крупнейшие корпорации закрывали глаза и поворачивались к ним спиной, покупая технологии за рубежом, то теперь торопят и конкурируют за исполнителей. Необходимо использовать этот момент», — сообщил заместитель министра промышленности Нижегородской области Владимир Балакин.

По данным министерства, в 2022 году в развитие высокотехнологичных проектов региону удалось привлечь более 1 млрд руб., федеральная поддержка оценивается десятками миллиардов.

Сотрудничество с государственными научными центрами, вроде НОЦ, ученые сначала воспринимали со скепсисом, признался заведующий сектором инновационных программ института прикладной физики РАН Алексей Кириллов. Однако ученым удалось найти общий язык с менеджерами НОЦ и продвинуться к крупным заказчикам. В частности, разработки института используют и тестируют в РЖД. Для диагностики рельс и вагонных тележек ИПФ РАН разработал и сделал дефектоскопы, сэкономившие железной дороге 15 млрд руб. на ремонтах. Институт также планирует вывести в производство СВЧ-технологии для обеззараживания, применяемые в медицине, сельском хозяйстве и обращении с отходами.

«В последнее время приходит много запросов на технологии переработки промышленных отходов. Сейчас мы пытаемся организовать достаточно большой проект по утилизации углеводорода в рамках программы карбоновых полигонов», — рассказал господин Кириллов.

О проектах нижегородского кампуса НИУ ВШЭ рассказал завкафедрой прикладной математики и информатики Валерий Калягин. Недавно вуз протестировал систему распознавания эмоций и вовлеченности учеников на основе видеонаблюдения, в том числе на мобильных устройствах. Несколько лет исследователи занимаются проектом компьютерного зрения и оптимизации вычислений в нейронных сетях совместно с Huawei. Доцент кафедры информатики и автоматизации научных исследований ННГУ им. Лобачевского Лев Айфрамович сообщил, что университет готов предложить интеллектуальные системы для ритейла, технологии планирования и управления для промышленности, включая машинное обучение и формирование заказов.

Решения вуза в планировании и формировании расписания поездов используются в РЖД.

На севере начали применяться беспилотные грузовики, разработанные в НГТУ им. Р. Е. Алексеева, рассказал проректор по научной работе Андрей Куркин. Политехнический университет также разрабатывает новые технологии для медицины, нефтегазовой отрасли и энергетики. Перспективным направлением господин Куркин назвал использование водородных технологий в тепловых и энергетических источниках: «Такой генератор не шумит, его нельзя отследить. Есть определенные отрасли, где это очень востребовано». Востребованной разработкой в НГТУ считают и радары для беспилотных вертолетов и контроля железнодорожных переездов. Институт химии высокочистых веществ РАН, по словам его директора Андрея Буланова, сейчас работает над кварцевой оптикой и активными висмутовыми световодами, способными повысить эффективность современных телекоммуникационных систем связи.

«Также световоды из кварцевого стекла устойчивы к радиации и могут применяться в космосе, военных разработках и атомной отрасли, а материалы — в производстве полупроводников», — добавил господин Буланов.

Для продвижения разработок на рынок вузам и институтам необходимо не только кооперироваться между собой, но и использовать площадку НОЦ, согласились участники конференции. Несколько проектов уже получили грантовую поддержку со стороны государства и начали тестироваться в госкорпорациях. Директор НОЦ Тимур Халитов пообещал представить разработки нижегородских ученых в Беларуси: в марте намечена их презентация в Минске, будет составлен каталог коммерческих предложений.

В числе основных зарубежных партнеров в центре видят компании из Китая и стран Азии.

Владимир Зубарев