Кристально секретное дело

Нижегородский областной суд в закрытом режиме начал судить бывшего директора АО ГосНИИ «Кристалл» Сергея Межерицкого. Он возглавлял занимающийся разработкой взрывчатых веществ институт, когда 1 июня 2019 года произошел мощный взрыв на складе готовой продукции, в радиусе трех километров выбивший стекла в сотнях зданий Дзержинска. Нарушение промбезопасности стало одним из эпизодов обвинения. Сергею Межерицкому также предъявлены обвинения в крупных растратах и злоупотреблении должностными полномочиями. В засекреченном уголовном деле более 60 потерпевших: заводы и компании Дзержинска, несколько граждан. Однако с пострадавшими предприятиями «Кристалл» давно уладил вопросы компенсации ущерба в арбитражных судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работники «Кристалла» в 2019 году не пострадали от взрыва, но повреждений было много

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Работники «Кристалла» в 2019 году не пострадали от взрыва, но повреждений было много

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском облсуде начался повторный закрытый процесс по обвинению бывшего директора ГосНИИ «Кристалл» Сергея Межерицкого. В прошлом году суд вернул его уголовное дело прокурору, решив, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями закона. Однако прокуратура обжаловала это решение в апелляции, возвратив материалы на новое разбирательство, и обвиняемому экс-управленцу пришлось вновь ездить в суд.

Сергей Межерицкий — выходец из Казани, более 20 лет проработавший на Казанском пороховом заводе. В 2015 году он был назначен директором государственного института «Кристалл» в Дзержинске, который занимается изучением, разработкой и производством взрывчатых веществ (ВВ).

1 июня 2019 года на складе хранения ВВ и готовых специзделий произошел взрыв, мощность которого, по предварительным данным, составила 230 т в тротиловом эквиваленте.

Несколько зданий прилегающего завода им. Свердлова были разрушены, ударная волна выбила стекла в окнах сотен домов Дзержинска. ЧП обошлось без жертв, 89 человек обратились за медицинской помощью, в основном от порезов стеклом. Комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что взрывчатые вещества на складе хранились с нарушениями, и после аварии в Следственном комитете началось расследование по ч.1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Как выяснил «Ъ-Приволжье», бывшему директору ГосНИИ «Кристалл» на следствии также инкриминировали более ранний эпизод по 217-й статье: в апреле 2019 года при выгрузке взрывчатой смеси в цехе мономеров случились пожар и взрыв, разрушивший кирпичное здание цеха. Расследование этих аварий было долгим. Как следует из картотеки областного суда, сначала вместе с Сергеем Межерицким обвинялся главный инженер института Александр Пресняков, однако в прошлом году на предварительных слушаниях его уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

Бывшему руководителю «Кристалла», кроме нарушений промбезопасности, вменили три эпизода растраты в крупном и особо крупном размерах, а также три эпизода злоупотребления должностными полномочиями — последнее обвинение якобы связано с фиктивным трудоустройством трех человек. Ни сторона обвинения, ни защита не комментируют уголовное дело, ссылаясь на его секретность и подписки о неразглашении.

В уголовном деле о взрыве на «Кристалле» более шестидесяти потерпевших: от крупных дзержинских предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии и различных фирм, попавших в зону действия ударной волны, до граждан.

Например, в картотеке указан депутат заксобрания Владислав Атмахов, у которого в доме в поселке Пыра выбило окна. Но сам депутат не сразу вспомнил, что он пострадавший по этому делу: «Вставил стекла и спокойно жил дальше». Практически со всеми потерпевшими предприятиями «Кристалл» урегулировал вопросы еще два года назад: с виновного института взыскивали компенсации через арбитражный суд.

Наиболее пострадавший завод имени Свердлова, сначала насчитавший свыше миллиарда рублей ущерба от разрушения своих строений, в итоге пошел на мировую. Завод согласился на выплату 680 млн руб. в рассрочку до конца 2023 года. АО ГосНИИмаш, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», хотело взыскать более 200 млн руб. ущерба, но по мировому соглашению договорилось взять у «Кристалла» отступные в виде площадки с испытательным полигоном для своих производственных нужд.

Защитники Сергея Межерицкого посоветовали дождаться завершения судебного процесса, но приговор ему, очевидно, будет также вынесен в закрытом режиме.

Роман Кряжев