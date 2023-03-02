AAG отстраивается от Матисова острова

Холдинг AAG Александра Завьялова ведет переговоры о продаже участка на Матисовом острове, где можно построить до 9 тыс. кв. м жилья. За площадку при условии подготовки документов можно выручить до 540 млн рублей. Однако продать ее может быть непросто из-за неблагоприятного окружения и снижения спроса на землю, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ojkumena / wikimapia.org Фото: ojkumena / wikimapia.org

О том, что AAG ищет покупателей на свой участок на Матисовом острове, «Ъ-СПб» рассказали три собеседника на рынке недвижимости. По их информации, речь идет о 0,2 га на пересечении Матисова переулка и набережной реки Пряжки. В AAG сообщили «Ъ-СПб», что рассматривают разные возможности по развитию земельных участков, включая продажу и совместное развитие, не уточнив дополнительных подробностей.

Холдинг AAG был основан в 2007 году бывшим топ-менеджером финского концерна YIT Александром Завьяловым. Компания занимается строительством жилья, fee-девелопментом, подрядными работами. На начало прошлого года в стадии строительства у нее находилось 48 тыс. кв. м недвижимости, в портфель входят территория фабрики «Красное знамя» в Петроградском районе, жилые комплексы на Васильевском острове и Малоохтинском проспекте. На 2020 год (последние данные) выручка AAG составила 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 447 млн рублей.

Стоимость участка при условии подготовки можно оценить в сумму до 540 млн рублей, говорит партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. По его оценке, на участке можно возвести 8–9 тыс. кв. м жилья. Локация подходит для проекта комфорт-класса, считает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Инвестиции в строительство комплекса могут составить около 1 млрд рублей с учетом подземной части, оценивает коммерческий директор Yard Group Дина Булыченко.

Участок на набережной реки Пряжки был приобретен AAG в 2021 году под строительство жилого комплекса бизнес-класса, следует из его отчетности. Ранее площадка принадлежала турецкой Renaissance Development, которая планировала построить здесь офисный центр. Планы AAG по продаже площадки могут быть связаны с появлением у компании более стратегически значимых проектов, полагает управляющий партнер IPG Россия Иван Починщиков.

По данным NF Group, спрос на приобретение земли в Санкт-Петербурге сокращается. В прошлом году девелоперы инвестировали в приобретение площадок под застройку 59,6 млрд рублей, что почти в два раза ниже, чем годом ранее. Тем не менее территория может вызвать интерес у покупателей из регионов, считает господин Дуванов. В случае подготовки участка шансы найти на него покупателя будут выше, добавляет господин Починщиков. Но согласовать его застройку с городом может быть непросто, поскольку на Матисовом острове отсутствуют возможности для строительства социальных объектов, предупреждает источник «Ъ-СПб». Продажу земли может осложнить сомнительное окружение для проекта высокого класса, учитывая близость заправки и психиатрической больницы, добавляет госпожа Булыченко.

Александра Тен, Константин Куркин