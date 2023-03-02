Энергетики собрали управление в центр

ПАО «Россети Ленэнерго» вчера, 1 марта, ввело в работу единый Центр управления сетями (ЦУС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области стоимостью более 2 млрд рублей. Система диспетчерского контроля основана на российской программной базе. ЦУС будет управлять более чем за 430 подстанциями 35–110 кВ, 30 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 90 тыс. км линий. По словам экспертов, практика открытия подобных центров в других регионах распространена, поскольку современные реалии диктуют условия для ускорения и оптимизации процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦУС представляет собой отдельно стоящее здание по шоссе Революции в Санкт-Петербурге. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, система обеспечивает прямые каналы связи с объектами управления и субъектами электроэнергетики для передачи телеметрической информации. Используется программное обеспечение от АО «Монитор электрик» (Пятигорск). В пункте может работать единовременно в смену 26 диспетчеров.

В рамках начала эксплуатации из центра был произведен в онлайн-режиме запуск двух новых объектов «Россети Ленэнерго» — подстанции 110 кВ «Морская» и «Витебская». Подстанция «Витебская» мощностью 126 МВА будет питать дома поселка Шушары. Также к ней подключат новую строящуюся трамвайную линию, которая свяжет микрорайон Славянка и поселок Шушары со станцией метро «Купчино». Подстанция «Морская» мощностью 80 МВА будет питать часть Василеостровского района: дома с 15 тыс. жителей и социально значимые объекты.

«Общий объем инвестиций компании в три новых объекта составил более 7,2 млрд рублей, в том числе инвестиции в ЦУС — более 2 млрд рублей»,— сообщили в компании.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин отметил, что объект построен за два года и в нем реализованы все актуальные модели дистанционного управления и наблюдения.

По словам генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игоря Кузьмина, круглосуточно из ЦУС диспетчеры будут управлять более чем 430 подстанциями 35–110 кВ, 30 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 90 тыс. км линий электропередачи. Диспетчеры принимают решения централизованно в течение нескольких минут, ранее скорость принятия решений оценивалась в 5–6 часов. Таким образом, работа ЦУС сокращает время на ликвидацию технологических нарушений. Кроме того, подсоединение новых станций также осуществляется в автоматическом режиме и за считаные секунды.

«Центр управления сетями — один из передовых. Он оснащен отечественным оборудованием, что исключает зависимость от поставок импортных комплектующих. Централизованное управление сетями дает возможность обеспечить безопасность электроснабжения города, ускорить принятие решений в нештатных ситуациях»,— подчеркнул присутствующий на открытии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования Дмитрий Марков заметил, что практика внедрения ЦУС распространена в других регионах. «ЦУС созданы у многих энергетиков, например, у МОЭСК, "Калугаэнерго", "Свердловэнерго", ДРСК. Это требование времени. ЦУС позволяет оперативно выявлять аварии, отслеживать техническое состояние электросетевого комплекса в режиме реального времени, быстрее осуществлять ремонтные работы, оперативно реагировать на обращения потребителей»,— рассуждает эксперт.

По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, ввод ЦУС и в целом внедрение системы сбора данных и диспетчерского контроля в работе электросетевого комплекса требуют больших инвестиций. «Внедрение такого инструмента требует времени и подготовки, учитывая интеграцию современных технологий в работу уже действующей, в том числе изношенной инфраструктуры. Для такого крупного участника рынка, как "Россети", данная практика является жизненно важной, поскольку современные реалии диктуют условия для ускорения и оптимизации процессов. Инвестиции будут себя оправдывать за счет дальнейшей оптимизации издержек в результате работы ЦУС»,— комментирует господин Жарский.

Алла Михеенко