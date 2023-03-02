Квадрооптер

Энергокомпании «Квадра» (подконтрольна «Росатому») не удается вывести с оптового энергорынка Ливенскую ТЭЦ. Компания хотела в обход общих правил перевести окупившийся энергоблок на розничный рынок, чтобы продавать энергию по более высоким ценам. В «Росатоме» утверждают, что ТЭЦ стала экономически неэффективна на опте из-за дефектов оборудования и вывода старых паровых турбин. «Квадра» предложила оплатить рынку повышенный штраф, но столкнулась с сопротивлением Минэнерго и промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Квадра» не смогла добиться разрешения вывести Ливенскую ТЭЦ с оптового энергорынка. Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 28 февраля не принял решения по этому вопросу, сообщили “Ъ” источники и подтвердили в регуляторе. Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс, по данным “Ъ”, проголосовал против, а представители потребителей энергии воздержались.

«Квадра» пыталась перевести станцию на розничный энергорынок с конца 2022 года — практически сразу после завершения повышенных платежей за энергомощность. Ливенская ТЭЦ на газовой турбине GE и с котлом-утилизатором «Энергомаша» заработала в 2013 году по программе договоров поставки мощности (ДПМ, гарантирует инвестору возврат инвестиций). Общая выручка ТЭЦ за мощность в период ДПМ, по оценкам источников “Ъ”, составила около 3 млрд руб.

В 2022 году энергоблок начал продавать мощность на общих условиях по более низким ценам конкурентного отбора мощности (КОМ). ТЭЦ обязана поставлять мощность в КОМ до 2026 года включительно. Закрыть ДПМ-блок нельзя: Ливенская ТЭЦ обязана работать до 2036 года.

Выход ТЭЦ на розницу позволил бы продавать энергию напрямую потребителю по более высокой цене, чем на опте. Однако по текущим правилам «Квадра» не могла этого сделать: Ливенская ТЭЦ, по документам, весь срок ДПМ имела установленную мощность 30 МВт, тогда как на рознице могут работать объекты мощностью не более 25 МВт. Осенью 2022 года «Квадра» заявила о снижении мощности ТЭЦ до 24 МВт и предоставила соответствующие документы в «Совет рынка».

В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) сообщили “Ъ”, что «Квадра» уведомила их об изменении технических характеристик ТЭЦ, а затем провела испытания, при которых «несла нагрузку, соответствующую заявленной (сниженной мощности)». «Снижение мощности обусловлено выявленными в процессе эксплуатации дефектами котла-утилизатора и на основе заключения завода-изготовителя»,— сказали “Ъ” в «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, управляет неатомными энергоактивами «Росатома»).

Промышленность и Минэнерго изначально выступали против вывода ТЭЦ на розницу. В качестве компромисса «Квадра» предложила заплатить рынку более высокие штрафы за выход из КОМ на четыре года раньше. По обычным правилам объем штрафа составил бы 80 млн руб., а энергокомпания предложила удвоить сумму, говорят источники “Ъ”.

«Строительство энергоблоков по ДПМ дорого обходится потребителям, поэтому целесообразно исключить не только их преждевременный вывод из эксплуатации, но и равнозначный ему перевод с оптового энергорынка на региональный розничный,— заявили “Ъ” в "Сообществе потребителей энергии".— Это будет стимулировать поставщиков к более ответственной эксплуатации построенного за счет потребителей оборудования».

В РИР отмечают, что их предложения «направлены на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации Ливенской ТЭЦ». «Квадра» выполнила все обязательства по ДПМ и готова внести плату за отказ от поставки мощности в КОМ. Там подчеркивают, что в рамках ДПМ на Ливенской ТЭЦ была построена газотурбинная установка, которая до прошлого года эксплуатировалась совместно со старыми паровыми турбинами. Из-за вывода паровых турбин, исчерпавших свой ресурс, «существенно снизилась топливная эффективность работы, из-за чего ее работа на опте стала экономически неэффективна».

В 2,9 раза цена ДПМ за МВт в европейской части России и на Урале в среднем была выше цены КОМ в 2022 году.

Платежи по ДПМ и КОМ различаются примерно в шесть раз, часть генерации в КОМ становится убыточной, говорит Сергей Сасим из НИУ ВШЭ. Уход на розницу может быть способом минимизировать убытки или компенсировать упущенную выгоду от падения доходов после ДПМ, продолжает он. Генкомпания на рознице может увеличить доход в два-три раза, а конечный потребитель — получить скидку в 10–15%. Оптовая и розничная генерации находятся в неравных условиях, подобные перекосы снижают стимулы для инвестиций в эффективную генерацию и ограничивают развитие конкуренции в отрасли.

Полина Смертина