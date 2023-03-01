«Мемориал Романовых» подозревает РПЦ в планах строительства храма на месте обнаружения останков семьи Николая II

Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» подозревает РПЦ в подготовке строительства православного храма на месте обнаружения останков семьи Николая II — в Поросенковом Логу в Екатеринбурге (сейчас это территория Железнодорожного лесопарка).

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Мемориал Романовых"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам директора фонда Ильи Коровина, об этом свидетельствует документ, опубликованный изданием «Московскiя Въдомости», согласно которому президент Русского Просветительного фонда имени святителя Василия Великого Василий Бойко-Великий заключил в 2021 году договор с директором «Геоинкарт» Александром Соковниным на бурение 40 скважин на территории «Мемориала Романовых» (в 2014 году признан объектом культурного наследия). «В техническом задании на производство инженерно-геологических изысканий указано "новое строительство" на территории "Мемориала Романовых"»,— указал господин Коровин. Он уверен, что таким образом идет подготовка территории к строительству храма. По его словам, компания господина Соковнинова успела пробурить 11 скважин — затем ему помешал Илья Коровин.

По его данным, Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Свердловской области готовит изменения предмета охраны объекта культурного наследия «Место обнаружения Останков Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге».

Начальник отделения правовой и организационной работы УГООКН региона Алексей Шамратов сказал «Ъ-Урал», что ему неизвестно о подготовке изменений предмета охраны объекта мемориала. Пресс-служба Екатеринбургской епархии комментарий не предоставила. В отношении Василия Бойко-Великого возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс», акционером которого был бизнесмен. В 2021 году Мосгорсуд перевел его из СИЗО под домашний арест. В январе 2023 года Василий Бойко-Великий признан банкротом.

Семья Николая II вместе со слугами была расстреляна большевиками 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Тела убитых сначала пытались уничтожить на Ганиной Яме, потом скрыли в Поросенковом Логу, где они были официально обнаружены в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены в 2007 году. Фонд «Мемориал Романовых» был учрежден в 2021 году с целью сохранения и благоустройства исторического места.

РПЦ канонизировала Николая II и членов его семьи в 2000 году. Однако с момента обнаружения останков РПЦ не признавала их подлинность из-за нехватки доказательств. В январе 2022 года организация объявила о готовности признать останки царской семьи на Архиерейском соборе, однако провести его пока не удалось из-за начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Вопрос о дате проведения Архиерейского собора РПЦ рассмотрит на Архиерейском совещании 19 июля.

В 2009 году РПЦ уже получала от правительства Свердловской области в аренду земельный участок площадью 15 гектаров в районе Поросенкового Лога. На территории планировалось построить храмовый комплекс с магазинами и пунктами питания, а также обустроить православное кладбище. Однако в 2010 году уставный суд Свердловской области признал постановление о выделении участка незаконным.

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Василий Алексеев