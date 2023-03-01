В сельское хозяйство Нижегородской области предложили внедрить беспилотники

Эксперимент по использованию беспилотников в сельском хозяйстве предлагает запустить Минэкономразвития России в 10 субъектах страны. В перечень регионов вошла Нижегородская область. Проект постановления опубликован на официальном портале правовых актов.

Планируется, что экспериментальный правовой режим будет действовать три года. За это время регионы должны опробовать беспилотники в распылении средств защиты растений.

Сейчас для обработки культур используется наземная техника, которая при движении задевает посевы и не может использоваться на сложных рельефах и переувлажненных почвах, говорится в проекте постановления. Также применяется сельскохозяйственная авиация, но она не может обеспечить высокую точность распыления защитных средств, сильно зависит от погоды и времени суток. У беспилотников нет таких недостатков, считают авторы проекта, однако эти воздушные судна имеют низкую производительность: представленные на рынке легкие модели не ориентированы на масштабное применение в сельском хозяйстве.

Эксперимент по внедрению беспилотников также предлагается провести в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, Ростовской, Белгородской, Самарской, Новосибирской и Воронежской областях и в Татарстане.

Елена Ковалева