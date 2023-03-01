Проблемный дом достроен в Советском районе Нижнего Новгорода

Завершилось строительство проблемного дома №5 в Светлогорском проезде Советского района Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ключи от квартир получат 104 обманутых дольщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Застройщик ООО «Волго-Окский проект» начал возводить дом еще в 2005 году, но в ноябре 2010 года компанию признали банкротом.

Для завершения строительства областное правительство в 2021 году заключило соглашение с некоммерческим партнерством дольщиков и региональной дирекцией по строительству, которая выступила инвестором. В качестве компенсации расходов компания получит земельный участок.

По проекту в доме планировалось построить пять секций. Три из них решили не достраивать, дольщикам выплатили компенсации в 2020 году. Поэтому дирекция построила две секции на 10 и 17 этажей.

Елена Ковалева