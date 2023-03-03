Вику Смирнову прооперируют в марте

22 февраля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 12-летней Вики Смирновой из Пермского края («Квест для Вики», Наталья Волкова). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Лечение не помогает, искривление усиливается, Вика страдает от боли в спине и одышки. Устранить деформацию и предотвратить опасные осложнения поможет операция с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering). Но оплатить ее семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 264 428 руб.) собрана. Родители Вики благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Вика Смирнова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 22 февраля 17 565 читателей rusfond.ru, “Ъ”, а также 142 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 27 498 018 руб.