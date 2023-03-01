«Ведомости» узнали о создании реестра пострадавших от обстрелов предприятий

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать единый реестр предприятий, которые пострадали от обстрелов, для выделения им поддержки от государства. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Бориса Титова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Речь идет про предприятия из регионов со средним уровнем реагирования: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыме и Севастополе.

Как указывается в письме, бизнес на приграничных территориях сталкивается со многими трудностями: потерей сельскохозяйственных земель, снижением залоговой стоимости имущества для кредитования, повышением себестоимости продукции из-за релокации. Потери бизнеса исчисляются миллиардами, а страховые компании отказывают ему в выплатах, ссылаясь на нестраховой характер случаев.

Борис Титов предложил указывать в реестре предприятий размер понесенного ущерба для оказания господдержки. Оценивать ущерб будут независимые оценщики по специальной методике, которую предстоит создать. Борис Титов указывает, что для компенсации затрат можно субсидировать зарплаты, дать кредитные и налоговые каникулы, выделить субсидии на релокацию, компенсировать ущерб от разрушений из бюджета, а также возместить повышенные страховые премии и утраты взятой в лизинг техники.

Как рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономики, для Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Крыма ведомство разрабатывает ряд мер по поручению президента. Среди них выделение грантов на восстановление предприятий и поддержание их работы. Как сообщил представитель Минэкономики, меры прорабатываются вместе с властями регионов: на прошлой неделе уже прошла встреча главы ведомства Максима Решетникова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Как узнал «Ъ», совокупный ущерб компаний Белгородской и Курской областей, которые не могут получить от страховщиков возмещения за недвижимость и технику, пострадавшие при обстрелах, уже превысил 1,5 млрд руб.

Подробнее о бедах предпринимателей в приграничных регионах — в материале «Это ваши предпринимательские риски».

Анастасия Ларина