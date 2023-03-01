В сиреневом тумане

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о популярности ароматов фиалковых оттенков — как для мужской, так и женской аудитории.

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«Открытые нотки оккультизма» — так и никак иначе называют актуальные сейчас ароматы сиреневого, лавандового, фиолетового оттенков. Помимо очевидного — отсылки к символам королевской власти — такие ароматы принято считать загадочными, интеллектуальными, созданными для тех, кто искушен в парфюмерии. Фиолетовый и пурпурный цвета содержимого флаконов получаются за счет присутствия в них нот фиалки, туберозы, ириса, бензоина и лабданума. Это одни из самых благородных и притягательных ароматов парфюмерии во все времена, и их снова будет много в этом сезоне. Мы собрали новинки и бестселлеры как для мужчин, так и для женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maison Maissa, парфюмерная вода Iris Jardin De Sibenik Elixir. Ноты: кардамон, ирис, бензойная смола, пачули, сандал, амирис, розовый перец, ваниль. Boadicea The Victorious, парфюмерная вода Violet Saphire. Ноты: кашемировое дерево, амбра, магнолия, иранская роза, малина, маракуйя, мускус, персик, амбра, удовое дерево. Graff, парфюмерная вода Lesedi La Rona. Ноты: перец, цитрус, ирис, кожа, пачули, роза и жасмин. Bvlgari, парфюмерная вода Allegra Spettacolore. Ноты: ирис, мирра, амбра. 19-69, древесный аромат Purple Haze. Ноты: конопля, листья фиалки, пачули, кипарис, ладанник, листья фиалки, черный перец, тимьян, сухая древесина. Atelier Materi, парфюмерная вода Iris Ebene. Ноты: корни ириса, красный мандарин, ямайский перец, замша, перуанский бальзам, сандал, кожаный мускус. Atelier Materi, парфюмерная вода Iris Ebene. Ноты: корни ириса, красный мандарин, ямайский перец, замша, перуанский бальзам, сандал, кожаный мускус. Следующая фотография 1 / 7 Maison Maissa, парфюмерная вода Iris Jardin De Sibenik Elixir. Ноты: кардамон, ирис, бензойная смола, пачули, сандал, амирис, розовый перец, ваниль. Boadicea The Victorious, парфюмерная вода Violet Saphire. Ноты: кашемировое дерево, амбра, магнолия, иранская роза, малина, маракуйя, мускус, персик, амбра, удовое дерево. Graff, парфюмерная вода Lesedi La Rona. Ноты: перец, цитрус, ирис, кожа, пачули, роза и жасмин. Bvlgari, парфюмерная вода Allegra Spettacolore. Ноты: ирис, мирра, амбра. 19-69, древесный аромат Purple Haze. Ноты: конопля, листья фиалки, пачули, кипарис, ладанник, листья фиалки, черный перец, тимьян, сухая древесина. Atelier Materi, парфюмерная вода Iris Ebene. Ноты: корни ириса, красный мандарин, ямайский перец, замша, перуанский бальзам, сандал, кожаный мускус. Atelier Materi, парфюмерная вода Iris Ebene. Ноты: корни ириса, красный мандарин, ямайский перец, замша, перуанский бальзам, сандал, кожаный мускус.

Ирина Кириенко