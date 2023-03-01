В сиреневом тумане

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о популярности ароматов фиалковых оттенков — как для мужской, так и женской аудитории.
«Открытые нотки оккультизма» — так и никак иначе называют актуальные сейчас ароматы сиреневого, лавандового, фиолетового оттенков. Помимо очевидного — отсылки к символам королевской власти — такие ароматы принято считать загадочными, интеллектуальными, созданными для тех, кто искушен в парфюмерии. Фиолетовый и пурпурный цвета содержимого флаконов получаются за счет присутствия в них нот фиалки, туберозы, ириса, бензоина и лабданума. Это одни из самых благородных и притягательных ароматов парфюмерии во все времена, и их снова будет много в этом сезоне. Мы собрали новинки и бестселлеры как для мужчин, так и для женщин.