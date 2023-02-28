Путь с «Факелом»

3 марта возобновляется прерывавшийся на зиму чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу: воронежский ФК «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов примет подмосковные «Химки». После 18 туров чемпионата «Факел» занимает 13-е место, находясь в опасной близости от зоны вылета. Но болельщики продолжают верить в команду — по итогам первого круга воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены. Основные достижения «Факела» за годы его существования — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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