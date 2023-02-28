Путь с «Факелом»

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую лигу. В том же году команда добилась наивысшего достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /