Вывоз мусора из Сочи и Сириуса оценили в 1,8 млрд рублей

АО «Крайжилкомресурс» объявило тендер по поиску подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) с федеральной территории Сириус и Сочи. Начальная цена контракты составляет 1,8 млрд руб. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок 21 февраля.

АО «Крайжилкомресурс является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) в Белореченской зоне деятельности. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Генеральным директором является Геннадий Быков. Уставный капитал составляет 571 млн руб.

Заявки на конкурс в электронной форме принимаются до 10 марта 2023 года.

Согласно техзаданию, контракт рассчитан на девять месяцев – с 1 апреля по 31 декабря 2023 года включительно. Предварительная масса ТКО составляет более 236 тонн.

Ранее транспортировкой отходов из Сочи занималось ООО «Профисервис», которое владеет тремя мусороперегрузочными площадками, расположенными в Хостинском, Лазаревском и Адлерском районах. Отходы, собранные мусоровозами, перегружаются в тонары и транспортируются в Белореченск.

В конце января по решению суда работу мусорного полигона в Белореченске приостановили на месяц из-за нарушений «Крайжилкомресурс». С 6 февраля по 9 марта включительно в Белореченске пройдут общественные обсуждения проекта увеличения на 4 га полигона твердых бытовых отходов.

Екатерина Мухамедова

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