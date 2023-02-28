Муниципалитетам предложили организовать кружки для пошива экипировки для нужд СВО

Директор департамента общественных проектов Евгений Хузин сегодня на заседании совета глав муниципальных образований Пермского края рассказал о направлениях проекта «Активное долголетие».

В этом году в проект, который направлен на создание дополнительных условий для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста, включены новые направления. Одно из них «Серебряный туризм», в рамках которого планируется отправить в туры по Пермскому краю 1400 человек из самых активных участников проекта. На эти цели в 2023 году будет выделено 7 млн рублей из краевого бюджета.

Еще одно направление – пошив и изготовление экипировки для военнослужащих в зоне СВО. Господин Хузин предложил главам муниципалитетов и советов ветеранов поддержать это направление и организовать кружки кройки и шитья, чтобы обеспечить всем необходимым наших земляков в зоне СВО.