В Ереване задержан россиянин, который разыскивается за антивоенные граффити в Москве

В ереванском аэропорту Звартноц задержали Никиту Каменского, который разыскивается российскими правоохранительными органами по делу о вандализме. Об этом сам господин Каменский рассказал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом).

Пресс-служба МВД Армении сообщила, что 31-летний Никита Каменский прибыл в Ереван из Стамбула. Его задержали в аэропорту и доставили в отдел полиции. В качестве меры пресечения мужчина дал подписку о невыезде из страны.

Дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) в отношении Никиты Каменского возбудили в июле 2022 года из-за антивоенных надписей в районе станции метро «Тимирязевская». На него также составили протоколы по статьям о дискредитации армии РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП) и мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). 12 июля в его квартире провели обыск. 8 декабря МВД объявило Никиту Каменского в розыск.

Милена Костерева