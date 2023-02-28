Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Камчатке военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за дезертирство

Суд на Камчатке признал виновным военнослужащего Тихоокеанского флота Сергея Владимирова в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

В сообщении Следственного комитета утверждается, что Сергей Владимиров покинул место службы 9 октября 2022 года. Против него возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Военнослужащего пытались задержать по месту жительства, а потом пришли к нему в квартиру с обыском.

Как говорится в пресс-релизе СКР, во время задержания Сергей Владимиров оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии и распылил в сторону сотрудников перцовый баллончик, после чего попытался скрыться.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...