На Камчатке военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за дезертирство

Суд на Камчатке признал виновным военнослужащего Тихоокеанского флота Сергея Владимирова в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

В сообщении Следственного комитета утверждается, что Сергей Владимиров покинул место службы 9 октября 2022 года. Против него возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Военнослужащего пытались задержать по месту жительства, а потом пришли к нему в квартиру с обыском.

Как говорится в пресс-релизе СКР, во время задержания Сергей Владимиров оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии и распылил в сторону сотрудников перцовый баллончик, после чего попытался скрыться.