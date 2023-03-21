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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 73 года министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев:

— Уважаемый Сергей Викторович! Как быстро летит время… 25 лет назад мы познакомились в США: Вы выстраивали — и довольно успешно — партнерские отношения в Нью-Йорке, а я пытался взаимодействовать с «партнерами» в Вашингтоне. Представляю, как Вам сегодня тяжело воспринимать лицемерие, вранье и подлость вчерашних коллег. Но Вы молодец! Время и борьба с недругами только закалили Вас. Ваши друзья, миллионы россиян восхищаются Вашим боевым настроем, несгибаемым духом и неоспоримым превосходством в острой дипломатической схватке с врагами России. Так держать! Здоровья Вам, дорогой, неиссякаемых сил и энергии, надежных и верных соратников — вместе мы победим! С Днем рождения!

Поздравление передает генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов:

— Уважаемый Сергей Викторович! Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения. Ваш высочайший профессионализм, многолетний опыт работы во главе российской дипломатической службы снискали Вам заслуженное уважение коллег, многочисленных представителей политических и общественных кругов во всем мире. В государствах—членах Организации Договора о коллективной безопасности Вас высоко ценят как видного государственного деятеля и выдающегося дипломата, последовательно и целеустремленно отстаивающего национальные интересы России. Признательны за приоритетное внимание, которое Вы уделяете укреплению военно-политического союза в рамках ОДКБ, а также оказываемую Вами помощь и поддержку в успешном решении задач, стоящих перед нашей организацией. От всей души желаю Вам, уважаемый Сергей Викторович, крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов во всех Ваших начинаниях.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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