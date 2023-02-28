Начальник РХБЗ Кириллов обвинил США в намерении устроить провокацию с химикатами на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге 28 февраля заявил, что США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, а вину за это возложить на Россию.

21 февраля бывший посол США в России Джон Салливан выступал на семинаре вашингтонского Центра Вудро Вильсона. В ходе своей речи, как утверждает господин Кириллов, бывший американский посол сказал: «Российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов»,— заявил Игорь Кириллов (цитата по сообщению на сайте Минобороны России).

По словам начальника РХБЗ, 10 февраля в Краматорск в сопровождении иностранцев прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого было 16 герметичных металлических ящиков, восемь из них имели знак химической опасности. Кроме того, заявил господин Кириллов, в начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на катастрофы спланировал поставку в Украину крупной партии средств химзащиты. Все это, утверждает он, подтверждает версию о подготовке провокации с «использованием боевого психотропного отравляющего вещества "Би-Зет"».

На Украине и в США заявления господина Кириллова пока не комментировали.