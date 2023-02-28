99,7 пункта составил индекс деловых настроений в еврозоне в феврале, следует из данных Еврокомиссии (за 100 принято среднее значение индекса в 2000–2022 годах). Показатель незначительно, но снизился с 99,8 пункта в январе (максимума за семь месяцев), хотя аналитики ждали продолжения его роста до 101 пункта. Спад затронул и другие индикаторы: индекс доверия в сфере услуг сократился до 9,5 пункта в феврале (10,4 в январе), в промышленности — до 0,5 пункта с 1,2. В отрицательной зоне остается и индекс потребительского доверия, но благодаря ожиданиям замедления инфляции в феврале он составил минус 19 пунктов — это максимум с февраля 2022 года (минус 20,7 в январе).