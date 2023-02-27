В Чувашии пока не готовы к введению прямых выборов мэров

Глава Чувашии Олег Николаев не исключил, что в перспективе в регионе введут прямые выборы глав муниципальных образований, поскольку это «правильно и справедливо». Однако в настоящий момент он считает «логичным», что мэров и глав поселений назначают местные депутаты и чиновники «на конкурсной основе». Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Ъ-Казань».

Он пояснил, что когда «происходят такие масштабные перемены», то на прямых выборах «трудно сориентироваться» и «очень сложно все это организовать». «Этим руководствуются коллеги из депутатского корпуса. Это достаточно логично»,— подчеркнул господин Николаев.

«В перспективе уверен, что, скорее всего, мы все-таки придем к прямым выборам. Глав регионов мы уже избираем всенародно»,— добавил руководитель республики. Однако он заметил, что «главное, чтобы мы еще с вами к этому времени сформировали некую культуру ответственности». Он выразил опасение, что через прямые выборы должности в муниципалитетах могу занять «люди, не имеющие соответствующей компетенции».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"