Главные новости за 27 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край вошел в пятерку регионов — лидеров по сокращению числа автомобилей за год.

27 февраля в Краснодаре был побит температурный рекорд. Впервые за всю историю метеонаблюдений воздух в этот день прогрелся до 22,6 градусов.

Жители Южного берега Крыма сообщили о подземном толчке. По предварительной информации, его сила составила около трех баллов.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил очистить от визуального мусора и взять под особый контроль вид железнодорожных вокзалов Краснодар-1 и Краснодар-2, а также Привокзальной площади.

Полиция проверит сведения о массовой драке на заправке «Роснефти» на улице Астраханской в Анапе.

Полиция Краснодара отказалась комментировать информацию о взрыве ручной гранаты в жилом многоэтажном доме на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне. Со слов местных жителей, ее привез из зоны боевых действий участник СВО.

В торговом центре «Мега Адыгея», в рамках соглашения Союза торговых центров России (СТЦ) и белорусской компании Swed House, могут открыть один из магазинов, реализующий товары-аналоги шведского бренда IKEA.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку сведений о вреде здоровью и потере зрения жительницей Краснодара после пластической операции.

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