Мэр Краснодара поручил очистить от рекламы Привокзальную площадь и ж/д вокзалы

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил очистить от визуального мусора и взять под особый контроль вид железнодорожных вокзалов Краснодар-1 и Краснодар-2, а также Привокзальной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Состояние опор электропередач, остановочных павильонов сейчас неудовлетворительно — они сплошь обклеены рекламой. Убедился в этом при посещении "Поезда Победы". Вокзалы нужно очищать. Это ворота нашего города, это лицо города»,— отметил Евгений Наумов.

Глава администрации Центрального округа Елена Малова отметила, что вокзалы и прилегающие территории очищают от рекламы ежемесячно. Также в округе регулярно закрашивают незаконные граффити. Только за прошлый год такая работа проводилась во время 75 субботников. Около 44 объектов демонтировали вывески и озеленили территории, на нарушителей правил благоустройства составили 27 протоколов, половина из которых — на авторов незаконных граффити.

В 2023 году в Центральном округе планируется отремонтировать 52 участка дорог. Продолжается работа по ликвидации нелегальных полигонов. По словам Елены Маловой, в 2023 году планируется провести 45 различных мероприятий с привлечением около 7 тыс. жителей. В администрации округа также продолжат взаимодействовать с семьями мобилизованных.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram